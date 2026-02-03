Як верифікувати термінали Starlink: пояснення Мінцифри

В Україні найближчим часом функціонуватимуть виключно перевірені та офіційно зареєстровані термінали супутникового зв’язку Starlink, тоді як усі неавторизовані пристрої буде відключено. Уряд ухвалив постанову про запровадження так званого "білого списку" терміналів Starlink

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Відповідну ініціативу вже реалізовують у співпраці з компанією SpaceX.

"Ми запускаємо верифікацію Starlink в Україні. Незабаром працюватимуть лише ті термінали, які пройшли перевірку та офіційну реєстрацію. Усі інші будуть відключені", — наголосив Федоров.

Міністр пояснив, що це рішення стало відповіддю на факти використання Starlink російською стороною. За його словами, ворожі безпілотники, оснащені супутниковими терміналами, надзвичайно складно знешкодити: вони пересуваються на низькій висоті, малочутливі до засобів радіоелектронної боротьби та керуються операторами в режимі реального часу навіть на значних відстанях.

"Фактично єдине технічне рішення для протидії — це впровадження "білого списку" та обов’язкова авторизація всіх терміналів. Саме цей механізм ми реалізуємо разом зі SpaceX за ініціативи українського уряду", — зазначив він.

Процедура реєстрації для цивільних користувачів буде максимально простою: достатньо один раз звернутися до найближчого Центру надання адміністративних послуг. Послуга буде безкоштовною, швидкою та без зайвої бюрократії.

Для бізнесу передбачено окремий, зручний формат верифікації — онлайн через портал "Дія".

Військовослужбовцям звертатися до ЦНАПів не потрібно. Для Сил оборони вже функціонує спеціальний захищений канал через систему DELTA. Також не вимагатиметься передача облікових даних чи постановка терміналів на баланс військових частин — необхідно лише внести пристрій до "білого списку", щоб уникнути його блокування.

За словами Федорова, запровадження "білого списку" дозволить зберегти стабільний зв’язок для українців, посилити безпеку держави та позбавити ворога технологічних переваг. Уряд називає цей крок вимушеним, але необхідним для захисту життя громадян і критичної інфраструктури, зокрема об’єктів енергетики.

Детальні інструкції щодо реєстрації терміналів Starlink буде оприлюднено найближчим часом.

