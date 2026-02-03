Как верифицировать терминалы Starlink: объяснение Минцифры

В Украине в ближайшее время будут функционировать исключительно проверенные и официально зарегистрированные терминалы спутниковой связи Starlink, в то время как все неавторизованные устройства будут отключены. Правительство приняло постановление о введении так называемого "белого списка" терминалов Starlink

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Соответствующую инициативу уже реализуют в сотрудничестве с SpaceX.

"Мы запускаем верификацию Starlink в Украине. Вскоре будут работать только терминалы, которые прошли проверку и официальную регистрацию. Все остальные будут отключены", - подчеркнул Федоров.

Министр объяснил, что данное решение стало ответом на факты использования Starlink российской стороной. По его словам, вражеские беспилотники, оснащенные спутниковыми терминалами, чрезвычайно сложно обезвредить: они передвигаются на низкой высоте, малочувствительны к радиоэлектронной борьбе и управляются операторами в режиме реального времени даже на значительных расстояниях.

"Фактически единственное техническое решение для противодействия – это внедрение "белого списка" и обязательная авторизация всех терминалов. Именно этот механизм мы реализуем вместе со SpaceX по инициативе украинского правительства", – отметил он.

Процедура регистрации для гражданских пользователей будет максимально проста: достаточно один раз обратиться в ближайший Центр предоставления административных услуг. Услуга будет бесплатной, быстрой и лишней бюрократии.

Для бизнеса предусмотрен отдельный, удобный формат верификации онлайн через портал "Действие".

Военнослужащим обращаться в ЦНАПы не нужно. Для сил обороны уже функционирует специальный защищенный канал через систему DELTA. Также не потребуется передача учетных данных или постановка терминалов на баланс воинских частей — необходимо только внести устройство в белый список, чтобы избежать его блокировки.

По словам Федорова, введение "белого списка" позволит сохранить стабильную связь для украинцев, усилить безопасность государства и лишить врага технологических преимуществ. Правительство называет этот шаг вынужденным, но необходимым для защиты жизни граждан и критической инфраструктуры, в частности, объектов энергетики.

Подробные инструкции по регистрации терминалов Starlink будут обнародованы в ближайшее время.

