Яка категорія військовозобовʼязаних має право отримати автоматичну відстрочку від мобілізації

Міністерство оборони України розширило перелік відстрочок від мобілізації, які продовжуються автоматично. Наразі приблизно 90% уже оформлених відстрочок подовжуються без подання заяв, збору довідок, відвідування установ чи будь-яких додаткових дій з боку громадян.

Як повідомляють у Міноборони, черговий етап автоматичного продовження відстрочок відбувся до 2 лютого включно. Він охопив як відстрочки, оформлені через застосунок "Резерв+", так і ті, що подавалися через центри надання адміністративних послуг. Під час цього оновлення до механізму автопродовження додали ще сім нових категорій.

Раніше для продовження відстрочки громадянам доводилося щоразу готувати паперові документи, особисто звертатися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, чекати в чергах і проходити розгляд, який інколи затягувався більш ніж на тиждень. Така процедура повторювалася кожні 90 днів і створювала значне навантаження як для людей, так і для самих ТЦК та СП.

Наразі, за інформацією оборонного відомства, у більшості випадків підстави для відстрочки перевіряються автоматично через державні реєстри. Якщо дані підтверджуються, відстрочка продовжується без участі громадянина, а оновлений статус відображається в застосунку "Резерв+". У ситуаціях, коли автоматична перевірка неможлива, подання документів здійснюється через ЦНАП. Прийом заяв щодо відстрочок безпосередньо в ТЦК та СП припинено.

Читайте також: Пільги на газ для учасників бойових дій: як оформити

До нових категорій, для яких запроваджено автоматичне продовження відстрочки, належать батьки, що виховують тяжкохвору дитину без встановленої інвалідності, особи, які здійснюють догляд за тяжкохворими членами сім’ї, опікуни людей, визнаних недієздатними, громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю III групи, а також ті, хто доглядає за родичами другого чи третього ступеня спорідненості з інвалідністю. До цього переліку також увійшли батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, та вчителі закладів загальної середньої освіти.

Водночас автоматичне продовження й надалі діє для категорій, визначених раніше. Йдеться, зокрема, про осіб з інвалідністю, громадян, тимчасово непридатних до військової служби за станом здоров’я, батьків дітей з інвалідністю до 18 років і батьків повнолітніх дітей з інвалідністю I або II групи. Також це стосується осіб, які мають чоловіка чи дружину з інвалідністю I або II групи, громадян, що доглядають за батьками або родичами подружжя з такою ж групою інвалідності, військовослужбовців, які мають дітей, багатодітних батьків, студентів та аспірантів, працівників закладів вищої та професійної освіти.

Окрім цього, автоматичне продовження зберігається для осіб, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи в період воєнного стану, для родичів Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, для громадян, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також для військовослужбовців, звільнених з полону.

Користувачі застосунку "Резерв+", відстрочки яких підлягають автоматичному продовженню, отримують push-сповіщення про заплановане оновлення, а після завершення обробки даних — повідомлення про успішне продовження відстрочки.

Якщо ж сповіщення не надійшло, це означає, що інформація в державних реєстрах є неповною або застарілою. У такому разі громадянам радять звернутися до будь-якого зручного ЦНАП із документами, що підтверджують право на відстрочку.

Нагадаємо, ми вже писали, на які освітні пільги мають право військові.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!