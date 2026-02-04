Точно не підведуть: топ найнадійніших автомобілів Lexus

Автомобілі Lexus уже багато років асоціюються з високою надійністю та преміальною якістю, а поломки для більшості моделей цього бренду — радше виняток, ніж правило. Окремі авто здатні без серйозних технічних проблем долати сотні тисяч кілометрів, зберігаючи стабільну роботу основних агрегатів.

Аналітики видання SlashGear, спираючись на дослідження сервісу iSeeCars, визначили чотири моделі Lexus, які вважаються найбільш витривалими. За оцінками експертів, ці автомобілі мають високі шанси подолати позначку у 400 тисяч кілометрів пробігу без капітальних ремонтів і критичних несправностей.

До переліку найнадійніших увійшли седан Lexus IS, позашляховик Lexus GX, а також гібридні версії Lexus RX та Lexus ES. Саме ці моделі демонструють стабільну якість збірки, довговічні силові установки та мінімальну кількість серйозних звернень до сервісу навіть за значних пробігів.

Абсолютним лідером рейтингу серед сучасних моделей бренду став Lexus IS третього покоління. За підрахунками аналітиків, імовірність того, що цей седан подолає понад 400 тисяч кілометрів без серйозних поломок, становить 27,5%. Це у 5,7 раза перевищує середній показник для більшості сучасних автомобілів, представлених на ринку.

Lexus IS третьої генерації випускається з 2013 року та позиціонується як преміальний спортивний седан середнього класу. Він конкурує з такими моделями, як BMW 3 Series, Mercedes-Benz C-Class, Audi A4 та Alfa Romeo Giulia, але при цьому вирізняється значно вищою надійністю та нижчими витратами на обслуговування, що й забезпечило йому лідерство в рейтингу довговічності.

