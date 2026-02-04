Точно не подведут: топ самых надежных автомобилей Lexus

Автомобили Lexus уже много лет ассоциируются с высокой надежностью и премиальным качеством, а поломки для большинства моделей этого бренда – скорее исключение, чем правило. Отдельные авто способны без серьезных технических проблем преодолевать сотни тысяч километров, сохраняя стабильную работу основных агрегатов.

Аналитики издания SlashGear, опираясь на исследования сервиса iSeeCars, определили четыре модели Lexus, считающиеся наиболее выносливыми. По оценкам экспертов, у этих автомобилей высокие шансы преодолеть отметку в 400 тысяч километров пробега без капитальных ремонтов и критических неисправностей.

В число самых надежных вошли седан Lexus IS, внедорожник Lexus GX, а также гибридные версии Lexus RX и Lexus ES. Именно эти модели демонстрируют стабильное качество сборки, долговечные силовые установки и минимальное количество серьезных обращений к сервису даже при значительных пробегах.

Абсолютным лидером рейтинга среди современных моделей бренда стал Lexus IS третьего поколения. По подсчетам аналитиков, вероятность того, что этот седан преодолеет более 400 тысяч километров без серьезных поломок, составляет 27,5%. Это в 5,7 раза превышает средний показатель для большинства современных автомобилей, представленных на рынке.

Lexus IS третьего поколения выпускается с 2013 года и позиционируется как премиальный спортивный седан среднего класса. Он конкурирует с такими моделями, как BMW 3 Series, Mercedes-Benz C-Class, Audi A4 и Alfa Romeo Giulia, но отличается значительно более высокой надежностью и более низкими затратами на обслуживание, что и обеспечило ему лидерство в рейтинге долговечности.

