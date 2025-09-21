З 25 вересня Vodafone змінює тарифи: що потрібно знати абонентам

Мобільний оператор Vodafone повідомив своїх абонентів про зміну назв деяких тарифних планів. Оновлення відбудеться 25 вересня 2025 року і стосуватиметься лише передплачених пакетів.

Інформація про зміни оприлюднена на офіційному сайті Vodafone. Мобільний оператор вирішив змінити найменування деяких архівних тарифів, зокрема:

SuperNet Turbo за 250 грн/міс. – на SuperNet Turbo 4G;

Turbo 2023 за 250 грн/міс. – на SuperNet Turbo 4G;

SuperNet Start за 260 грн/міс. – на SuperNet Start+;

Joice Start Special 2023 за 260 грн/міс. – на Joice Start 2023;

SuperNet Start 2019 за 260 грн/міс. – на SuperNet Start+.

При цьому зміни в найменуванні тарифів не вплинуть на їх вміст або вартість. Мобільний оператор вже почав надсилати абонентам сповіщення про майбутнє оновлення на їхні телефони.

Читайте також: Нові тарифи від "Київстар": що пропонуватимуть клієнтам

"Привіт! З 25.09 ми змінюємо назву вашого тарифу. Все інше залишається без змін. Послуга 'Рік без абонплат' зберігається", – повідомляє Vodafone.

Який тариф вибрати у вересні

Vodafone пропонує різноманітні тарифи для різних бюджетів, але найбільш популярним і доступним варіантом залишається тариф Flexx GO за 270 грн/міс. Базовий пакет включає 25 ГБ трафіку, безлімітні послуги в застосунках, 500 хвилин для розмов по Україні та безліміт у мережі Vodafone.

Також у рамках акції "ХОТ", яка активується при покупці нового номера Vodafone, абоненти отримують додаткові 500 хвилин на розмови і 25 ГБ трафіку на 6 місяців (від моменту першого дзвінка).

Раніше ми розповідали, що Vodafone запустив нові тарифи.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!