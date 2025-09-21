С 25 сентября Vodafone меняет тарифы: что нужно знать абонентам

Мобильный оператор Vodafone сообщил своим абонентам об изменении названий некоторых тарифных планов. Обновление состоится 25 сентября 2025 года и будет касаться только предоплаченных пакетов.

Информация об изменениях обнародована на официальном сайте Vodafone. Мобильный оператор решил изменить наименование некоторых архивных тарифов, в частности:

SuperNet Turbo за 250 грн/мес. – на SuperNet Turbo 4G;

Turbo 2023 по 250 грн/мес. – на SuperNet Turbo 4G;

SuperNet Start за 260 грн/мес. – на SuperNet Start+;

Joice Start Special 2023 за 260 грн/мес. – на Joice Start 2023;

SuperNet Start 2019 по 260 грн/мес. – на SuperNet Start+.

При этом изменения в наименовании тарифов не повлияют на их содержание или стоимость. Мобильный оператор уже присылал абонентам уведомления о предстоящем обновлении на их телефоны.

"Привет! С 25.09 мы меняем название вашего тарифа. Все остальное остается без изменений. Услуга 'Год без абонплат' сохраняется", – сообщает Vodafone.

Какой тариф выбрать в сентябре

Vodafone предлагает разнообразные тарифы для разных бюджетов, но самым популярным и доступным вариантом остается тариф Flexx GO за 270 грн/мес. Базовый пакет включает в себя 25 ГБ трафика, безлимитные услуги в приложениях, 500 минут для разговоров по Украине и безлимит в сети Vodafone.

Также в рамках акции "ХОТ", которая активируется при покупке нового номера Vodafone, абоненты получают дополнительные 500 минут на разговоры и 25 ГБ трафика на 6 месяцев (с момента первого звонка).

