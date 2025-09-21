Страховий стаж для пенсії: які зміни чекають українців у 2026 році

В Україні вік виходу на пенсію становить 60, 63 або 65 років, залежно від наявного страхового стажу. У 2026 році пенсійний вік залишиться без змін, але вимоги до мінімального стажу будуть оновлені.

З наступного року для отримання пенсії за віком українці повинні будуть мати більший страховий стаж. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

У 2026 році вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію будуть такими:

Для пенсії у 60 років потрібно мати мінімум 33 роки страхового стажу.

Для пенсії у 63 роки – не менше 22 років стажу.

Для пенсії у 65 років буде достатньо 15 років стажу.

Згідно із законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", вимоги до мінімального страхового стажу поступово збільшуватимуться протягом наступних трьох років. До 2028 року стаж зростатиме на 12 місяців щорічно.

У 2027 році вимоги виглядатимуть так:

Для пенсії у 60 років – 34 роки страхового стажу.

Для пенсії у 63 роки – 24 роки стажу.

У 2028 році умови будуть такими:

Для пенсії у 60 років – не менше 35 років стажу.

Для пенсії у 63 роки – щонайменше 25 років стажу.

Мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію у 65 років залишатиметься на рівні 15 років протягом наступних років.

Страховий стаж – це період, протягом якого особа перебуває під загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням і сплачує страхові внески, не менші за мінімальний розмір, зазначили в ПФУ.

Важливо! Основним документом для підтвердження стажу роботи є трудова книжка. Якщо її немає або вона не містить потрібних записів, стаж можна встановити за допомогою інших документів, виданих роботодавцем, або через дані архівних установ.

