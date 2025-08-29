Пропрацювали 30 років: на яку пенсію варто розраховувати з таким стажем

Під час обчислення пенсії береться до уваги лише офіційно підтверджений трудовий стаж. Робота без оформлення не враховується до загальної кількості років трудової діяльності.

Крім того, мати лише 30 років стажу замало, щоб оформити пенсію у 60 років. Про це пише "24 Канал".

У 2025 році для виходу на пенсію у 60-річному віці необхідно мати щонайменше 32 роки стажу.

Водночас із меншим трудовим стажем також можна оформити пенсію, але у старшому віці. Зокрема:

у 63 роки достатньо мати від 22 років страхового стажу;

у 65 років потрібно щонайменше 15 років стажу.

Читайте також: Українським пенсіонерам виплатять надбавки у вересні: хто та скільки отримає

Якою буде пенсія при 30 роках стажу і зарплаті у 10 000 грн

Припустимо, людина має 30 років трудового стажу та заробіток на рівні 10 тисяч гривень і планує вихід на пенсію за загальними правилами. У разі, якщо вона вирішить оформити пенсію у 63 роки, розмір виплати становитиме орієнтовно 3,9 тисячі гривень.

У разі оформлення пенсії у 65-річному віці розмір виплати буде трохи вищим – приблизно 4,3 тисячі гривень. Такі дані були отримані за допомогою пенсійного калькулятора.

Раніше ми розповідали, хто може розраховувати на підвищені пенсійні виплати в розмірі 16 тисяч грн.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!