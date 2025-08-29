Проработали 30 лет: на какую пенсию стоит рассчитывать с таким стажем

При расчете пенсии учитывается только официально подтвержденный трудовой стаж. Работа без оформления не учитывается в общем количестве лет трудовой деятельности.

Кроме того, иметь только 30 лет стажа недостаточно, чтобы оформить пенсию в 60 лет.

В 2025 году для выхода на пенсию в 60-летнем возрасте необходимо иметь не менее 32 лет стажа.

В то же время с меньшим трудовым стажем также можно оформить пенсию, но в более пожилом возрасте. В частности:

в 63 года достаточно иметь от 22 лет страхового стажа;

в 65 лет нужно не менее 15 лет стажа.

Какой будет пенсия при 30 годах стажа и зарплате в 10 000 грн.

Допустим, человек имеет 30 лет трудового стажа и заработок на уровне 10 тысяч гривен и планирует выход на пенсию по общим правилам. В случае, если он решит оформить пенсию в 63 года, размер выплаты составит ориентировочно 3,9 тысячи гривен.

В случае оформления пенсии в 65-летнем возрасте размер выплаты будет немного выше – примерно 4,3 тысячи гривен. Такие данные были получены с помощью пенсионного калькулятора.

