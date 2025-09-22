Експерти попереджають: топ-25 вживаних авто, які краще не купувати

Фахівці склали список з 25 автомобілів, які не варто купувати. Навіть за низьку ціну ці машини можуть виявитися невигідними для власників через значну втрату вартості.

Автомобілі з цього списку швидше за інших знецінюються, втрачаючи найбільший відсоток своєї початкової ціни за п'ять років. Лідером антирейтингу став електричний кросовер Jaguar I-Pace. Хоча на вторинному ринку ці моделі можуть мати доступні ціни, їх все одно краще обходити стороною.

Якщо розглядати можливість перепродажу авто зі списку в майбутньому, можна зазнати значних фінансових втрат. Ці моделі найбільше знецінюються за п'ять років (відсоток втрати вартості вказано в дужках).

Найбільш невигідні вживані авто у 2025 році:

Jaguar I-Pace (72.2%); BMW 7 Series (67.1%); Tesla Model S (65.2%); Infiniti QX80 (65.0%); Maserati Ghibli (64,7%); BMW 5 Series Hybrid (64,7%); Nissan LEAF (64,1%); Maserati Levante (63,7%); Tesla Model X (63,4%); Cadillac Escalade ESV (62,9%); Land Rover Range Rover (62,9%); Audi A8 L (62,7%); BMW 5 Series (61,7%); Audi Q7 (61,6%); Infiniti QX60 (61,5%); Cadillac Escalade (61,0%); Audi A6 (60,9%); Land Rover Discovery (60,9%); Mercedes-Benz S-Class (60,7%); Audi A7 (60,5%); Tesla Model Y (60,4%); Lincoln Navigator L (60,3%); Porsche Taycan (60,1%); Nissan Armada (60%); Ford Expedition MAX (60%).

