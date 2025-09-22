ukr
Експерти попереджають: топ-25 вживаних авто, які краще не купувати

Анастасія Крищук

Які авто швидко втрачають вартість. Джерело: wikimedia

Фахівці склали список з 25 автомобілів, які не варто купувати. Навіть за низьку ціну ці машини можуть виявитися невигідними для власників через значну втрату вартості.

Автомобілі з цього списку швидше за інших знецінюються, втрачаючи найбільший відсоток своєї початкової ціни за п'ять років. Лідером антирейтингу став електричний кросовер Jaguar I-Pace. Хоча на вторинному ринку ці моделі можуть мати доступні ціни, їх все одно краще обходити стороною.

Якщо розглядати можливість перепродажу авто зі списку в майбутньому, можна зазнати значних фінансових втрат. Ці моделі найбільше знецінюються за п'ять років (відсоток втрати вартості вказано в дужках).

Найбільш невигідні вживані авто у 2025 році:

  1. Jaguar I-Pace (72.2%);
  2. BMW 7 Series (67.1%);
  3. Tesla Model S (65.2%);
  4. Infiniti QX80 (65.0%);
  5. Maserati Ghibli (64,7%);
  6. BMW 5 Series Hybrid (64,7%);
  7. Nissan LEAF (64,1%);
  8. Maserati Levante (63,7%);
  9. Tesla Model X (63,4%);
  10. Cadillac Escalade ESV (62,9%);
  11. Land Rover Range Rover (62,9%);
  12. Audi A8 L (62,7%);
  13. BMW 5 Series (61,7%);
  14. Audi Q7 (61,6%);
  15. Infiniti QX60 (61,5%);
  16. Cadillac Escalade (61,0%);
  17. Audi A6 (60,9%);
  18. Land Rover Discovery (60,9%);
  19. Mercedes-Benz S-Class (60,7%);
  20. Audi A7 (60,5%);
  21. Tesla Model Y (60,4%);
  22. Lincoln Navigator L (60,3%);
  23. Porsche Taycan (60,1%);
  24. Nissan Armada (60%);
  25. Ford Expedition MAX (60%).

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найнадійніші автомобілі, які можуть прослужити понад 20 років.

