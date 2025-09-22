Експерти попереджають: топ-25 вживаних авто, які краще не купувати
Фахівці склали список з 25 автомобілів, які не варто купувати. Навіть за низьку ціну ці машини можуть виявитися невигідними для власників через значну втрату вартості.
Автомобілі з цього списку швидше за інших знецінюються, втрачаючи найбільший відсоток своєї початкової ціни за п'ять років. Лідером антирейтингу став електричний кросовер Jaguar I-Pace. Хоча на вторинному ринку ці моделі можуть мати доступні ціни, їх все одно краще обходити стороною.
Якщо розглядати можливість перепродажу авто зі списку в майбутньому, можна зазнати значних фінансових втрат. Ці моделі найбільше знецінюються за п'ять років (відсоток втрати вартості вказано в дужках).
Найбільш невигідні вживані авто у 2025 році:
- Jaguar I-Pace (72.2%);
- BMW 7 Series (67.1%);
- Tesla Model S (65.2%);
- Infiniti QX80 (65.0%);
- Maserati Ghibli (64,7%);
- BMW 5 Series Hybrid (64,7%);
- Nissan LEAF (64,1%);
- Maserati Levante (63,7%);
- Tesla Model X (63,4%);
- Cadillac Escalade ESV (62,9%);
- Land Rover Range Rover (62,9%);
- Audi A8 L (62,7%);
- BMW 5 Series (61,7%);
- Audi Q7 (61,6%);
- Infiniti QX60 (61,5%);
- Cadillac Escalade (61,0%);
- Audi A6 (60,9%);
- Land Rover Discovery (60,9%);
- Mercedes-Benz S-Class (60,7%);
- Audi A7 (60,5%);
- Tesla Model Y (60,4%);
- Lincoln Navigator L (60,3%);
- Porsche Taycan (60,1%);
- Nissan Armada (60%);
- Ford Expedition MAX (60%).
