Ніколи не підведе: топ найнадійніших автомобілів

Видання Go Banking Rates опублікувало рейтинг найбільш надійних позашляховиків, сформований на основі відгуків автовласників, даних страхових компаній і популярних сервісів продажу авто. До списку увійшли п’ять моделей, які експерти найчастіше називають довгожителями — вони здатні працювати понад 15 років без серйозних поломок.

Про це пише autoportal. Серед них — Honda CR-V, справжня класика компактних SUV. Цю модель цінують за простоту в обслуговуванні та витривалість. До того ж гібридна версія вважається однією з найекономніших у своєму сегменті.

Не менш популярна Toyota RAV4 Hybrid, яка завдяки якісному захисту кузова від корозії та низькому рівню страхових випадків отримала від J.D. Power титул "найнадійнішого компактного SUV 2025 року".

Читайте також: Вони користуються стабільно високим попитом: топ дешевих машин, які найчастіше купують українці

У сегменті сімейних авто варто звернути увагу на Honda Pilot. Просторий салон із трьома рядами сидінь та перевірений часом двигун V6 роблять його одним із найкращих варіантів для великих родин. Експерти відзначають, що на розборках значно частіше зустрічаються Ford Explorer чи Chevy Traverse, ніж Pilot, що підтверджує його надійність.

А для тих, хто хоче поєднати комфорт преміум-класу з можливостями позашляховика, існує Lexus GX 550. Ця модель поєднує розкішний інтер’єр із витривалістю справжнього "позашляховика". До того ж витрати на його обслуговування в перші п’ять років є доволі низькими для авто класу люкс, а можливості на бездоріжжі дозволяють використовувати його не лише для міських поїздок.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найнадійніші автомобілі, які можуть прослужити понад 20 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!