Вони користуються стабільно високим попитом: топ дешевих машин, які найчастіше купують українці

В Україні ринок уживаних автомобілів продовжує стабільно зростати. Такі машини залишаються найбільш доступними за ціною, тому їхній попит суттєво перевищує продажі нових авто.

За даними "Укравтопрому", у серпні 2025 року лідером серед авто з пробігом став Volkswagen Golf — українці зареєстрували понад тисячу таких машин. Друге місце посіла Tesla Model Y з 827 реєстраціями, а третю позицію зайняв Volkswagen Tiguan, який поставили на облік 703 рази. У п’ятірку також увійшли Renault Megane (687 авто) та Tesla Model 3 (651 авто).

Читайте також: Найкращі гібридні авто 2025 року: топ-7 моделей, які не підведуть до пенсії

Далі в рейтингу опинилися Skoda Octavia, Audi Q5, Nissan Rogue, електрокар Nissan Leaf та Volkswagen Passat.

Усього протягом серпня українські водії оформили 22,7 тисячі вживаних автомобілів, що на 1% більше, ніж у липні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найнадійніші автомобілі, які можуть прослужити понад 20 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!