Найкращі гібридні авто 2025 року: топ-7 моделей, які не підведуть до пенсії

Гібридні автомобілі залишаються популярними завдяки своїй здатності економити пальне, проте, за словами автоексперта, вони приховують у собі непередбачувані витрати, з якими варто рахуватися перед покупкою. У 2025 році деякі моделі гібридів не тільки вигідні з точки зору економії пального, але й доступні за ціною, що не перевищує 30 000 доларів.

Однак експерт Кріс Пайл радить потенційним покупцям бути обережними, особливо коли мова йде про технічне обслуговування таких авто. Він поділився своїми рекомендаціями в коментарі виданню GOBankingRates.

"Якщо ви плануєте купити нову машину і користуватися нею пару років, беріть те, що вам подобається. А також розраховуйте гроші на обслуговування", – зазначив він.

Експерт виділив низку моделей, які вважає найбільш надійними на 2025 рік серед гібридних автомобілів. Це, зокрема Kia Sportage, Hyundai Sonata, Honda Accord, Toyota Corolla, Camry, Prius, Kia Niro та Hyundai Elantra. Усі ці моделі відрізняються невеликою витратою пального і хорошими технічними характеристиками.

Але, незважаючи на очевидні переваги, гібриди мають й низку прихованих витрат, зокрема високі витрати на заміну акумулятора. Пайл рекомендує відкладати по 50 доларів кожні два тижні на випадок, якщо акумулятор вийде з ладу.

"Заміна акумулятора може обійтися від 4 000 до 10 000 доларів", – попереджає він.

Окрім того, Пайл радить вивчати модельний ряд перед покупкою, щоб уникнути покупок автомобілів, які швидко втрачають свою вартість.

"Ви не хочете купувати автомобіль, який втрачає 20% вартості в перший же день", – підкреслив він.

Як зазначає Пайл, з часом користь від гібридного авто поступово зменшується. Щоденна експлуатація призводить до зниження ефективності акумулятора, і зрештою той втрачає здатність підтримувати економію пального.

