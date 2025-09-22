Эксперты предупреждают: топ-25 подержанных авто, которые лучше не покупать

Специалисты составили список из 25 автомобилей, которые не стоит покупать. Даже по низкой цене эти машины могут оказаться невыгодными для владельцев из-за значительной потери стоимости.

Автомобили из этого списка быстрее других обесцениваются, теряя наибольший процент своей первоначальной цены за пять лет. Лидером антирейтинга стал электрический кроссовер Jaguar I-Pace. Хотя на вторичном рынке эти модели могут иметь доступные цены, их все равно лучше обходить стороной.

Читайте также: Никогда не подведут: топ самых надежных автомобилей

Если рассматривать возможность перепродажи автомобиля из списка в будущем, можно понести значительные финансовые потери. Эти модели больше всего обесцениваются за пять лет (процент потери стоимости указан в скобках).

Самые невыгодные подержанные автомобили в 2025 году:

Jaguar I-Pace (72.2%); BMW 7 Series (67.1%); Tesla Model S (65.2%); Infiniti QX80 (65.0%); Maserati Ghibli (64,7%); BMW 5 Series Hybrid (64,7%); Nissan LEAF (64,1%); Maserati Levante (63,7%); Tesla Model X (63,4%); Cadillac Escalade ESV (62,9%); Land Rover Range Rover (62,9%); Audi A8 L (62,7%); BMW 5 Series (61,7%); Audi Q7 (61,6%); Infiniti QX60 (61,5%); Cadillac Escalade (61,0%); Audi A6 (60,9%); Land Rover Discovery (60,9%); Mercedes-Benz S-Class (60,7%); Audi A7 (60,5%); Tesla Model Y (60,4%); Lincoln Navigator L (60,3%); Porsche Taycan (60,1%); Ниссан Армада (60%); Ford Expedition MAX (60%).

Напомним, ранее мы рассказывали о самых надежных автомобилях, которые могут прослужить более 20 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!