Індексація пенсій в Україні: коли планується та на скільки зростуть виплати після перерахунку

У березні 2026 року в Україні заплановано щорічний перерахунок пенсійних виплат, який може скласти 15,4%. Хоча остаточний коефіцієнт індексації стане відомим лише в лютому, у проєкті держбюджету вже закладено механізм традиційного перерахунку.

Як повідомляє OBOZ.UA, найбільше підвищення очікується саме в березні. Це стандартна процедура щорічної індексації, яка базується на актуальних статистичних даних за рік. Зазначимо, що в рамках індексації розмір пенсії, обчислений за формулою без урахування надбавок, збільшується на визначений відсоток.

Очікуване підвищення пенсій у 2025 році може становити близько 15,4%, якщо інфляція залишиться на рівні 9,6%, а динаміка зростання заробітних плат у 2024 році не зміниться. Формула базується на половині суми середнього приросту зарплат за останні три роки та показника інфляції за попередній рік. Такі попередні оцінки наводить OBOZ.UA.

Читайте також: Пенсійні розрахунки: що очікує українців, які мають лише 18 років трудового стажу

У 2025-му пенсії вже були проіндексовані на 11,5%, проте тоді враховували дані щодо зарплат за 2022 рік – період початку повномасштабної війни. У той рік номінальні доходи зросли лише на 6%, що значно нижче, ніж у попередньому періоді, а реальні зарплати, з урахуванням інфляції, навіть знизилися.

У 2026 році при проведенні індексації пенсій більше не враховуватимуть дані щодо зростання заробітних плат за 2022-й. Це нововведення має сприяти суттєвому збільшенню суми підвищення пенсійних виплат. Водночас слід розуміти, що індексація на рівні 15,4% не гарантує автоматичного зростання всієї пенсії на цей відсоток.

Причина полягає в тому, що коригуванню підлягає лише частина пенсії, розрахована за базовою формулою – без урахування додаткових надбавок, таких як вікові. Наприклад, якщо загальна сума вашої пенсії становить 6300 гривень, з яких 300 гривень – це доплата за вік, то індексація буде застосована до 6000 гривень. У випадку підвищення на 15,4%, ця частина зросте до 6924 гривень.

Раніше ми розповідали, що українцям підвищать пенсії у 2026 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!