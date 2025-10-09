Индексация пенсий в Украине: когда планируется и на сколько вырастут выплаты после перерасчета

В марте 2026 года в Украине запланирован ежегодный перерасчет пенсионных выплат, который может составить 15,4%. Хотя окончательный коэффициент индексации станет известен только в феврале, в проекте госбюджета уже заложен механизм традиционного перерасчета.

Как сообщает OBOZ.UA, наибольшее повышение ожидается именно в марте. Это стандартная процедура ежегодной индексации, которая базируется на актуальных статистических данных за год. Отметим, что в рамках индексации размер пенсии, рассчитанный по формуле без учета надбавок, увеличивается на определенный процент.

Ожидаемое повышение пенсий в 2025 году может составить около 15,4%, если инфляция останется на уровне 9,6%, а динамика роста заработных плат в 2024 году не изменится. Формула базируется на половине суммы среднего прироста зарплат за последние три года и показателя инфляции за предыдущий год. Такие предварительные оценки приводит OBOZ.UA.

В 2025 году пенсии уже были проиндексированы на 11,5%, однако тогда учитывались данные о зарплатах за 2022 год – период начала полномасштабной войны. В том году номинальные доходы выросли лишь на 6%, что значительно ниже, чем в предыдущем периоде, а реальные зарплаты, с учетом инфляции, даже снизились.

В 2026 году при проведении индексации пенсий больше не будут учитывать данные о росте заработных плат за 2022-й. Это нововведение должно способствовать существенному увеличению суммы повышения пенсионных выплат. В то же время следует понимать, что индексация на уровне 15,4% не гарантирует автоматического роста всей пенсии на этот процент.

Причина заключается в том, что корректировке подлежит только часть пенсии, рассчитанная по базовой формуле – без учета дополнительных надбавок, таких как возрастные. Например, если общая сумма вашей пенсии составляет 6300 гривен, из которых 300 гривен – это доплата за возраст, то индексация будет применена к 6000 гривен. В случае повышения на 15,4%, эта часть вырастет до 6924 гривен.

