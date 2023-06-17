Патріотичні привітання до Дня батька у прозі та віршах

У 2023 році українці відзначатимуть це свято 18 червня. Цей день є ще однією нагодою сказати татам про свою любов до них та нагадати про те, як ви їх цінуєте.

На жаль, через повномасштабну війну не всі батьки можуть бути поруч зі своїми дітьми в цей день. Хтось із татів захищає рідних та Україну на фронті, тому можна привітати їх листівкою з теплими словами, які зігріють його. UaPortal підібрав найкращі привітання у прозі та віршах для татусів-військових.

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Привітання у прозі

Ти завжди був для мене прикладом, тату. І в цей день я хочу подякувати тобі – за силу, за мужність, за захист. Ми живемо, ми дихаємо і ми вільні завдяки твоїй сміливості, завдяки самовідданості твоїх посестер і побратимів. Я пишаюся, що є твоїм сином і зроблю все, щоб ти пишався тим, що є моїм батьком. бажаю скорішої перемоги і твого повернення додому – під мирне українське небо.

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Рідний мій! В цей день хочу побажати якнайшвидше перемогти ворогів і повернутися додому – під мирне українське небо. Ти завжди є прикладом для мене і я пишаюся, що є твоєю донькою. Ти навчив мене стільком речам, та все одно в тебе є ще чому повчитися! Я вдячна тобі за обійми, за підтримку, за те, що навчився бороти негаразди і бути впевненою у собі, та при цьому завжди залишаєшся ніжним і турботливим. Я вдячна тобі за захист, за те, що виборюєш наше право бути вільними українцями. Обіймаю міцно-міцно!

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Дорогий тато! У цей день ми хочемо висловити нашу теплу вдячність за все, що ти робиш для нас. Твоя любов, підтримка і мудрість завжди надихали нас бути сильними й не боятися труднощів. Хай цей день, як і всі наступні, будуть сповнені для тебе радістю і щастям. Любимо тебе!

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Щиро вітаю з Днем батька! Ти – мій надійний захисник, найкращий друг і найважливіша людина у моєму житті. Я ціную кожну мить, проведену разом, і дякую тобі за твою невичерпну любов і турботу, за запитання, як мої справи, і підтримку, коли мені погано. Люблю тебе дуже-дуже, найкращий у світі тато!

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Дорогий тату! З нагоди свята хочу подякувати тобі за все, що ти для мене робиш. І хоч я не завжди кажу тобі про це, та насправді я вдячна за кожну пораду, слова підтримки та віру в мене. Багато з того, що я сьогодні досягла, я зробила завдяки тобі. Коли ти кажеш, що пишаєшся мною – я розумію, що я на правильному шляху. Дякую тобі за все і обіймаю міцно-міцно!

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Вітаю найкращого тата на світі з Днем батька! Ти є моїм героєм, і прикладом для мене. Твоя сила, терпіння і доброта ніколи не припиняють дивувати мене. Дякую тобі за безмежну любов і підтримку. Бажаю тобі щастя і ще багато незабутніх моментів у житті. З повагою і любов'ю.

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Привітання у віршах

Спасибі тобі татко, за захист Батьківщини!

За щире тепло, за людяність твою та невичерпне добро,

За руки твої робочі і безсонні ночі

За те, що ростили, за щедрий хліб на столі

Нехай Господь Бог тобі здоров’я і силу дає,

Зозуля сто років тобі в саду накує.

***

Тато мій милий, любий, хороший.

Дуже я хочу на тебе буть схожий.

Ніжний і добрий, мужній і сильний,

Розумний, веселий і самий надійний.

Обийма/ і цілую я тебе у свято

Ти найкращий в світі, мій хороший тато!

***

Наш славний і рідний, найкращий у світі,

З тобою нам завжди затишно й світло.

Ти гарний господар і батько чудовий,

Даруєш турботу та море любові.

Спасибі за ласку, за руки умілі,

Що вмієш підтримати словом і ділом,

Що в рідному домі надійно та щиро,

Живи нам на радість у щасті та мирі,

Хай Бог милосердний з високого неба

Дарує усе, чого тобі треба,

А Матінка Божа – цариця свята –

Дарує щасиві і довгі літа.

***

Нині з Днем батька рідного тата

Дуже хочеться всім привітати!

Побажання найкращі лунають:

Щастя, сил та наснаги бажають!

Любий тату, здоров’я міцного,

Вірних друзів, та затишку вдома.

Обіймаємо, таточку, любий,

Хай щастить тобі завжди та всюди!

***

Таточку любий, рідна людина,

Цінна з тобою кожна хвилина,

Щастя велике, що маю тебе,

Хай тебе успіх великий знайде!

Буде робота успішна, поважна,

Друзі у хаті гарні та справжні,

Буде кохання у серці велике,

А для онуків будеш як приклад!

Нагадаємо, у нас є ще багато привітань з Днем батька.

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