З Днем батька!: Красиві привітання зі святом у віршах та прозі

Незалежно від нашого віку, тато є найріднішою людиною, яка стає опорою, підтримкою та прикладом для наслідування. Проте за різними причинами може статися так, що тато буде далеко від нас.

Є ті, хто чекає на тата з передової вдома, а є ті, хто знаходиться за морями та континентами, поки триває війна. Але у всіх нас одна спільна мрія – обійняти своїх батьків, сказати їм важливі слова любові та відчути батьківське тепло.

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Хоча потреба в батьківському теплі виникає у нас щодня, День батька створює ідеальну можливість висловити татові наші почуття, провести разом час або просто приємно поговорити. У 2023 році українці відзначатимуть це свято 18 червня.

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Якщо з якихось причин нам не вдасться особисто відчути тепло рідних обіймів під час цього свята, завжди можна привітати тата за допомогою привітальних листівок.

Ми зібрали найщиріші привітання та створили теплі картинки, які подорожують сотнями миль і дарують теплу, майже магічну, посмішку.

Привітання з Днем батька у прозі

Дорогий тато, вітаю тебе з чудовим святом, з Днем батька! Ти завжди був не тільки люблячим батьком, але і мудрим наставником. Завдяки твоїм порадам мені завжди вдавалося не потрапляти в халепу, та й вибиратися зі складних ситуацій було набагато легше.

Спасибі тобі за щедрість і турботу. Бажаю тобі сил, витривалості, мужності, витримки, мудрості. Нехай всі перепони впадуть перед твоєю харизмою, а твій оптимізм виручає навіть в екстремальних ситуаціях. Люблю тебе!

***

Вітаю тебе, татко, з Днем батька. Бажаю бути здоровим, сильним та веселим. Бажаю, щоб мрії збувалися, плани реалізовувалися. Щоб ми слухалися, а мама прислухалася. Цілуємо, любимо, обіймаємо.

***

Дорогий тату! З нагоди свята хочу подякувати тобі за все, що ти для мене робиш. І хоч я не завжди кажу тобі про це, та насправді я вдячна за кожну пораду, слова підтримки та віру в мене. Багато з того, що я сьогодні досягла, я зробила завдяки тобі. Коли ти кажеш, що пишаєшся мною – я розумію, що я на правильному шляху. Дякую тобі за все і обіймаю міцно-міцно!

***

Бажаю здоров’я міцного, як камінь; щастя безмежного, як веселка; любові цвітучої, як квітка. Дякую за виховання та науку життя. З Днем батька.

***

Дорогий татусю, сьогодні День батька – чудовий момент, щоб висловити тобі найщиріші привітання. Ти — незамінний герой мого життя, надійна опора і джерело нескінченної любові. Дякую за все, що робиш для мене. Щасливого свята!

Привітання з Днем батька у віршах

Татко, тато, татусю,

Я тебе так люблю.

Вітаю зі святом щиро,

Бажаю тобі щастя та миру.

З Днем батька!

***

Любимо тебе, татко.

Вітаю з Днем батька,

ти будь нам здоровим,

Татом зірковим.

Щоб будь грошовитим,

будь працьовитим.

З Днем батька!

***

Вітаю найріднішу людину,

Бо є сьогодні для цього причина.

Сьогодні ми разом святкуєм

День батька, бо тата цінуєм.

З Днем батька!

***

Тату, любий і хороший

Хочу буть на тебе схожим.

Добрим, мудрим, сильним стати

Нашу маму вберігати.

З Днем батька!

***

З Днем батька, наш татко,

Тебе ми вітаєм. Здоров‘я,

Достатку тобі побажаєм.

Щоб добре жилося,

Щоб мрії збувались,

Щоб горе минало,

А мама кохала!

***

Хай ладяться справи в тебе, татусю!

За тебе щодня я щиро молюся.

Будь завжди здоровий і горя не знай

Від мене сьогодні вітання приймай!

З Днем батька!

***

Ви навчили мене, татусю,

Читати, м’ячі забивати,

Коли ображають — не мовчати,

Ніколи брехню не казати,

Людей зайвий раз не повчати.

Люблю вас, татусю найкращий.

З Днем батька!

***

Таких у світі не багато:

Ти найкращий, рідний тато!

І в тебе нині свято.

Я тебе люблю предуже,

Ти для мене, наче друг вже.

З тата днем тебе вітаю.

Миру, радості бажаю.

Щоб збулися твої мрії,

Сподівання і надії.

Щоб життя було цікавим,

Ароматним, наче кава.

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