Принесуть сварки, біди та хвороби: ніколи не приймайте в подарунок ці кімнаті рослини

Деякі кімнатні рослини не можна приймати в подарунок. Йдеться про хворі та кволі вазони, старі та певні види.

Згідно з народними прикметами, якщо прийняти квіти в горщику, що в'януть чи хворі, можуть принести негативну енергетику в дім. Вони заразять негативом інші рослини та загалом все житло.

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Вважається, що поганим днем, аби приймати в подарунок вазон, є понеділок. Цього дня разом з квіткою можете перейняти чужі страхи та негативні думки.

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Також не беріть немолоді вазони, оскільки вони звикають до попередньої обстановки. У новому домі їм може буде важко налаштуватися на нову атмосферу.

Якщо вам дарують квітки у горщиках, що хворіють чи погано себе почувають, то краще її не приймати. Інакше рослина може витягнути життєві сили та здоров'я з людини.

Крім цього не варто приймати вазони від людини, які ви не довіряєте. Якщо ж взяли такий подарунок, то дайте взамін монети або інший подарунок.

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Фіалка буде не найкращим подарунком, хоч і діє як щасливий сімейний талісман. Ця рослина дуже чутлива змін енергетики, тому її дозволено дарувати родичам. Стороннім людям можна дарувати тільки фіалку, яку одразу придбали в магазині.

Пальми та кімнатні рослини, що в’ються і "повзуть", тобто ліани та плющі, вважаються капосниками та призводять до сварок, конфліктів та розлучення.

У жодному разі не віддавайте грошове дерево зі свого дому заздрісним друзям, ревнивим родичам або колегам. Так ви позбудетеся своєї енергії та фінансове благополуччя.

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