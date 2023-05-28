Принесут ссоры, беды и болезни: никогда не принимайте в подарок эти комнаты растения

Некоторые комнатные растения нельзя принимать в подарок. Речь идет о больных и слабых вазонах, старых и определенных видах.

Согласно народным приметам, если принять цветы в увядающие или больные горшки могут принести негативную энергетику в дом. Они заразят негативом другие растения и вообще все жилье.

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Считается, что плохим днем, чтобы принимать в подарок вазон, есть понедельник. В этот день вместе с цветком можете перенять чужие страхи и негативные мысли.

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Также не берите пожилые вазоны, поскольку они привыкают к предварительной обстановке. В новом доме им может трудно будет настроиться на новую атмосферу.

Если вам дарят цветки в горшках, болеющих или плохо себя чувствуют, то лучше его не принимать. Иначе растение может вытянуть жизненные силы и здоровье человека.

Кроме этого не стоит принимать вазоны от человека, который вы не доверяете. Если взяли такой подарок, то дайте взамен монеты или другой подарок.

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Фиалка будет не лучшим подарком, хоть и действует как счастливый семейный талисман. Это растение очень чувствительно к изменениям энергетики, поэтому его разрешено дарить родственникам. Посторонним людям можно дарить только фиалку, которую сразу приобрели в магазине.

Пальмы и вьющиеся и "ползущие" комнатные растения, то есть лианы и плющи, считаются пакостниками и приводят к ссорам, конфликтам и разводу.

Ни в коем случае не отдавайте денежное дерево из своего дома завистливым друзьям, ревнивым родственникам или коллегам. Так вы избавитесь от своей энергии и финансового благополучия.

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Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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