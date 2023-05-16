Выбросьте немедленно из дома: 10 вещей, по которым вы не можете разбогатеть

Некоторые вещи могут принести в ваш дом несчастье, бедность и неудачи. Они будут забирать положительную энергетику, наполняя жилье негативом.

Среди них: фото, сломанные вещи, статуэтки с птицами, изображения рыб. Если хотите разблокировать финансовые потоки и привлечь богатство, немедленно избавьтесь от этих предметов.

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Если вы еще сохраняете фотографии, которые вызывают только негативные эмоции, и те, на которых вы себе не нравитесь, то лучше этого не делать. Избавьтесь от того, что вызывает плохие чувства.

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Если же есть сломанные часы дома, у вас есть два выхода: срочно отремонтировать или выбросить.

Несчастья будут приносить и статуэтки или фигурки птиц, таких как ворона, голубь, сорока, аист, орел), слона с опущенным хоботом, собаки и льва, сидящие на задних лапах с открытой пастью. Несмотря на то, что они красивы, но такие вещи являются символом уныния и стресса. Не храните у себя дома такие вещи.

Также не нужно держать у себя подарки, которые вам не нравятся. Лучше кому-нибудь отдайте, подарите или отдайте на благотворительность.

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Если вы не знали, что картины с рыбами или другие их изображения притягивают в дом воров и позволяют проще провести различные магические ритуалы в отношении вас и ваших близких. При этом морские ракушки могут оказать негативное влияние на здоровье.

Кроме этого, не лучшим декором дома есть рога животных. Считается, что такие предметы могут спровоцировать болезни семьи или смерть близкого человека. Такие вещи лучше хранить в специальном охотничьем домике или отдельно стоящем помещении.

Посуду с дефектами, трещинами или сколами лучше сразу выбрасывать. Не стоит его копить.

Беды и несчастья могут притягивать обувь, которая старая и изношенная. Лучше избавьтесь и приобретите целую и новую пару. А старый веник может навлечь болезни и ущерб.

Также не стоит дома держать сухие и увядшие цветы и другие растения, особенно плющ. Так жизнь будет уходить из вашего дома.

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Напомним, что издавна украинцы считали порог особой частью каждого дома, или же "защитным порталом". Поэтому до сих пор существуют определенные запреты, которые лучше соблюдать.

Кроме того, запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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