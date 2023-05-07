Привлечете беду: никогда не делайте эти вещи вечером, если не хотите болеть

В древности украинцы считали, что вечером и после заката нельзя делать некоторые вещи. В противном случае семья могла пострадать от бед и болезней.

Наиболее распространенные запреты соблюдаются до сих пор. Что именно нельзя делать в темное время суток, читайте в материале UAportal.

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Выносить мусор

Одна из самых известных вечерних примет – запрет выносить вечером на улицу мусор. Сейчас люди до сих пор соблюдают это. Поскольку считается, что это может стать причиной для сглаза.

Кроме этого, вместе с выброшенным после захода Солнца может исчезнуть материальное состояние всей семьи.

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Давать или брать взаймы

Вечером лучше не давать взаймы деньги, поскольку так вы можете остаться без собственного финансового характера. Если же сами занимаете в позднее время, то количество долгов может резко возрасти у вас, а из этой ситуации выбраться будет сложно.

Убирать в доме

С давних времен украинцы считали, что убирать вечером запрещено. Поскольку, когда выметается пыль, то из дома выметают деньги. Если мыть пол после заката, то из дома исчезнут счастье, успех и любовь.

Выливать воду из ванночки, где купали маленького ребенка

Если выливать воду из ванночки, где купали младенца, ночью, то так вы назовете на ребенка проблемы со здоровьем. Лучше оставлять воду до утра.

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Бриться и не смотреть в зеркало после 00:00

Некоторые считают, что бриться вечером и смотреть в зеркало после полуночи - нельзя. Все потому, что позднее использование бритвы может привести к проблемам в интимной жизни. А зеркало будет отнимать вашу молодость и красоту, приближая старость.

Оставлять на столе нож/грязную посуду

На ночь нельзя оставлять нож и грязную посуду на столе, потому что это чревато ссорами в доме и болезнями. Кроме этого, это неуважение к домовому, за что он может мстить вам.

Стирать

Если одежда сушится ночью, то она впитывает отрицательную энергетику. В случае попадания лунного света на вещи они будут притягивать болезни, безумие и неудачи.

Психологи объясняют эти предрассудки следующим образом: если хозяйка не успеет до тьмы выполнить эти бытовые дела, то не успеет отдохнуть так, как следует. А хроническое недосыпание влияет на общее состояние человека.

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Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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