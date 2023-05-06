Три камня-защитника, которые отпугивают злой глаз и помогут избежать несчастья
От злого глаза, злых людей, отрицательной энергии и ревности помогут защититься определенные энергетические камни. Они обладают магическими способностями и сильной энергетикой.
Издание Sante Plus предлагает три мощных камня, которые можно использовать для отвода несчастий. Речь идет о тигровом глазе, турмалине и цитрине.
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1. Тигровый глаз
Тигровый глаз – мощный щит от сглаза. Чтобы избежать несчастья и защитить себя, вы можете выбрать кулон с тигровым глазом, который будете носить каждый день.
2. Турмалин
Турмалин является камнем-защитником, который отпугивает сглаз. Этот камень известен своими умиротворяющими свойствами, помогает упорядочивать мысли и регулировать эмоции.
3. Цитрин
Цитрин доставляет радость в повседневную жизнь и препятствует возникновению негативных событий. Этот минерал является одним из самых мощных средств защиты от проклятия и успокоения духа.
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