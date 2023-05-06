Три камня-защитника, которые отпугивают злой глаз и помогут избежать несчастья

От злого глаза, злых людей, отрицательной энергии и ревности помогут защититься определенные энергетические камни. Они обладают магическими способностями и сильной энергетикой.

Издание Sante Plus предлагает три мощных камня, которые можно использовать для отвода несчастий. Речь идет о тигровом глазе, турмалине и цитрине.

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1. Тигровый глаз

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Тигровый глаз – мощный щит от сглаза. Чтобы избежать несчастья и защитить себя, вы можете выбрать кулон с тигровым глазом, который будете носить каждый день.

2. Турмалин

Турмалин является камнем-защитником, который отпугивает сглаз. Этот камень известен своими умиротворяющими свойствами, помогает упорядочивать мысли и регулировать эмоции.

3. Цитрин

Цитрин доставляет радость в повседневную жизнь и препятствует возникновению негативных событий. Этот минерал является одним из самых мощных средств защиты от проклятия и успокоения духа.

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Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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