С Днем отца!: Красивые поздравления с праздником в стихах и прозе

Независимо от нашего возраста, папа – самый родной человек, который становится опорой, поддержкой и примером для подражания. Однако по разным причинам может произойти так, что отец будет далеко от нас.

Есть те, кто ждет папу из передового дома, а есть те, кто находится за морями и континентами, пока идет война. Но у всех нас одна общая мечта – обнять своих родителей, сказать им важные слова любви и почувствовать отцовское тепло.

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Хотя потребность в родительском тепле возникает у нас каждый день, День отца создает идеальную возможность выразить папе наши чувства, провести вместе время или просто приятно поговорить. В 2023 году украинцы будут отмечать этот праздник 18 июня.

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Если по каким-то причинам нам не удастся почувствовать тепло родных объятий во время этого праздника, всегда можно поздравить папу с помощью поздравительных открыток.

Мы собрали самые искренние поздравления и создали теплые картинки, которые путешествуют сотнями миль и дарят теплую, почти магическую улыбку.

Поздравление с Днем отца в прозе

Дорогой папа, поздравляю тебя с чудесным праздником, с Днем отца! Ты всегда был не только любящим отцом, но и мудрым наставником. Благодаря твоим советам мне всегда удавалось не попадать впросак, да и выбираться из сложных ситуаций было гораздо легче.

Спасибо тебе за щедрость и заботу. Желаю тебе сил, выносливости, мужества, выдержки, мудрости. Пусть все препятствия упадут перед твоей харизмой, а твой оптимизм спасает даже в экстремальных ситуациях. Люблю тебя!

***

Поздравляю тебя, отец, с Днем отца. Хочу быть здоровым, сильным и веселым. Желаю, чтобы мечты сбывались, планы реализовывались. Чтобы мы слушались, а мама прислушивалась. Целуем, любим, обнимаем.

***

Дорогой тату! По случаю праздника хочу поблагодарить тебя за все, что ты для меня делаешь. И хотя я не всегда говорю тебе об этом, но на самом деле я благодарна за каждый совет, слова поддержки и веру в меня. Многое из того, что я сегодня достигла, я сделала благодаря тебе. Когда ты говоришь, что гордишься мной, я понимаю, что я на верном пути. Благодарю тебя за все и обнимаю крепко-крепко!

***

Желаю здоровья крепкого, как камень; счастья безграничного, как радуга; любовь цветущая, как цветок. Спасибо за воспитание и науку жизни. С Днем отца.

***

Дорогой папаша, сегодня День отца – прекрасный момент, чтобы выразить тебе самые искренние поздравления. Ты незаменимый герой моей жизни, надежная опора и источник бесконечной любви. Спасибо за все, что делаешь для меня. Счастливого праздника!

Поздравления с Днем отца в стихах

Папа, папа, папа,

Я тебя так люблю.

Поздравляю с праздником искренне,

Желаю тебе счастья и мира.

С Днем отца!

***

Любим тебя, отец.

Поздравляю с Днем отца,

ты будь нам здоров,

Папой звездным.

Чтобы будь денежным,

будь трудолюбивым.

С Днем отца!

***

Поздравляю самого родного человека,

Ибо есть сегодня для этого причина.

Сегодня мы вместе празднуем

День отца, потому что папу ценим.

С Днем отца!

***

Папа, милый и хороший

Хочу быть на тебя похожим.

Добрым, мудрым, сильным стать

Нашу маму уберегать.

С Днем отца!

***

С Днем отца, наш отец,

Тебя мы поздравляем. Здоровье,

Изобилия тебе пожелаем.

Чтобы хорошо жилось,

Чтобы мечты сбывались,

Чтобы горе проходило,

А мама любила!

***

Пусть делаются у тебя, папаша!

За тебя каждый день я искренне молюсь.

Будь всегда здоров и горя не знай

От меня сегодня поздравления принимай!

С Днем отца!

***

Вы научили меня, папаша,

Читать, мячи забивать,

Когда оскорбляют – не молчать,

Никогда ложь не говорить,

Людей лишний раз не поучать.

Люблю вас, отец лучший.

С Днем отца!

***

Таких в мире не много:

Ты самый лучший, родной папа!

И у тебя сейчас праздник.

Я тебя люблю предуже,

Ты для меня, как друг уже.

С папой днем тебя поздравляю.

Мира, радости желаю.

Чтобы сбылись твои мечты,

Надежды и надежды.

Чтобы жизнь была интересной,

Ароматным, как кофе.

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