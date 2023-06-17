С Днем отца!: Красивые поздравления с праздником в стихах и прозе
Независимо от нашего возраста, папа – самый родной человек, который становится опорой, поддержкой и примером для подражания. Однако по разным причинам может произойти так, что отец будет далеко от нас.
Есть те, кто ждет папу из передового дома, а есть те, кто находится за морями и континентами, пока идет война. Но у всех нас одна общая мечта – обнять своих родителей, сказать им важные слова любви и почувствовать отцовское тепло.
Читайте также: Принесут ссоры, беды и болезни: никогда не принимайте в подарок эти комнате растения
Хотя потребность в родительском тепле возникает у нас каждый день, День отца создает идеальную возможность выразить папе наши чувства, провести вместе время или просто приятно поговорить. В 2023 году украинцы будут отмечать этот праздник 18 июня.
Если по каким-то причинам нам не удастся почувствовать тепло родных объятий во время этого праздника, всегда можно поздравить папу с помощью поздравительных открыток.
Мы собрали самые искренние поздравления и создали теплые картинки, которые путешествуют сотнями миль и дарят теплую, почти магическую улыбку.
Поздравление с Днем отца в прозе
Дорогой папа, поздравляю тебя с чудесным праздником, с Днем отца! Ты всегда был не только любящим отцом, но и мудрым наставником. Благодаря твоим советам мне всегда удавалось не попадать впросак, да и выбираться из сложных ситуаций было гораздо легче.
Спасибо тебе за щедрость и заботу. Желаю тебе сил, выносливости, мужества, выдержки, мудрости. Пусть все препятствия упадут перед твоей харизмой, а твой оптимизм спасает даже в экстремальных ситуациях. Люблю тебя!
***
Поздравляю тебя, отец, с Днем отца. Хочу быть здоровым, сильным и веселым. Желаю, чтобы мечты сбывались, планы реализовывались. Чтобы мы слушались, а мама прислушивалась. Целуем, любим, обнимаем.
***
Дорогой тату! По случаю праздника хочу поблагодарить тебя за все, что ты для меня делаешь. И хотя я не всегда говорю тебе об этом, но на самом деле я благодарна за каждый совет, слова поддержки и веру в меня. Многое из того, что я сегодня достигла, я сделала благодаря тебе. Когда ты говоришь, что гордишься мной, я понимаю, что я на верном пути. Благодарю тебя за все и обнимаю крепко-крепко!
***
Желаю здоровья крепкого, как камень; счастья безграничного, как радуга; любовь цветущая, как цветок. Спасибо за воспитание и науку жизни. С Днем отца.
***
Дорогой папаша, сегодня День отца – прекрасный момент, чтобы выразить тебе самые искренние поздравления. Ты незаменимый герой моей жизни, надежная опора и источник бесконечной любви. Спасибо за все, что делаешь для меня. Счастливого праздника!
Поздравления с Днем отца в стихах
Папа, папа, папа,
Я тебя так люблю.
Поздравляю с праздником искренне,
Желаю тебе счастья и мира.
С Днем отца!
***
Любим тебя, отец.
Поздравляю с Днем отца,
ты будь нам здоров,
Папой звездным.
Чтобы будь денежным,
будь трудолюбивым.
С Днем отца!
***
Поздравляю самого родного человека,
Ибо есть сегодня для этого причина.
Сегодня мы вместе празднуем
День отца, потому что папу ценим.
С Днем отца!
***
Папа, милый и хороший
Хочу быть на тебя похожим.
Добрым, мудрым, сильным стать
Нашу маму уберегать.
С Днем отца!
***
С Днем отца, наш отец,
Тебя мы поздравляем. Здоровье,
Изобилия тебе пожелаем.
Чтобы хорошо жилось,
Чтобы мечты сбывались,
Чтобы горе проходило,
А мама любила!
***
Пусть делаются у тебя, папаша!
За тебя каждый день я искренне молюсь.
Будь всегда здоров и горя не знай
От меня сегодня поздравления принимай!
С Днем отца!
***
Вы научили меня, папаша,
Читать, мячи забивать,
Когда оскорбляют – не молчать,
Никогда ложь не говорить,
Людей лишний раз не поучать.
Люблю вас, отец лучший.
С Днем отца!
***
Таких в мире не много:
Ты самый лучший, родной папа!
И у тебя сейчас праздник.
Я тебя люблю предуже,
Ты для меня, как друг уже.
С папой днем тебя поздравляю.
Мира, радости желаю.
Чтобы сбылись твои мечты,
Надежды и надежды.
Чтобы жизнь была интересной,
Ароматным, как кофе.
Предлагаем узнать о волшебных свойствах национального наряда украинцев.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!