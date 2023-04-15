Патріотичні привітання з Великоднем 2023: проза та картинки

Великдень одне з найвизначніших свят серед вірян. Цього дня заведено вітатися один з одним та бажати миру, щастя та любові.

Редакція UAportal пропонує вашій увазі привітання з Великоднем, які актуальні під час війни. Простими словами привітайте своїх рідних, близьких та друзів та перешліть їм гарні листівки з патріотичними зображеннями.

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Патріотичні вітання з Воскресінням Христовим у прозі:

Любі наші, віримо, що незабаром небо над Україною буде спокійним та безхмарним, що ворог відступить перед силою та мужністю наших захисників. Бажаємо, щоб як скоріше настав мир, щоб родини возз'єдналися та могли зібратися за святковим столом.

Відео дня

Христос Воскрес! Бажаємо перемоги й миру, спокою і щастя! Щоб ніколи нога ворога не ступала на нашу землю!

Нехай у Великдень ми всі відчуємо радість перемоги, отримаємо надію та впевненість у завтрашньому дні. Нехай це велике свято вселяє спокій у серцях, живить душу та укріплює нашу віру. Нехай Божа милість та благословення увійдуть в кожен дім українців!

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Вітаємо Вас зі світлим Великоднім святом. Нехай з Великоднем до Вашої оселі прийде здоров’я, любов, щастя, благополуччя, душа нехай стає світліше, серце наповнюється любов’ю, а думки стають щирими й добрими. Всіх Вам земних благ!

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Вітаємо з весняним світлим християнським святом Пасхи, бажаємо Вам очищення душі, поновлення і затишку в будинку. Нехай Ваша сім’я завжди буде надійним і теплим колом Вашої підтримки. Будьте коханими, здорові та щасливі.

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Нехай світла Пасха принесе багато добра, море сонячних миттєвостей і сотні приводів променисто посміхнутися! Бажаю, щоб кожну мить було наповнене щастям і любов’ю! Нехай Господь в цей чудовий свято пошле своє благословення!

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Вітаємо зі святом Великодня, бажаємо весняного настрою, щасливих змін, радості, удачі, тепла і щастя!

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Великдень – великий православне свято. У настільки святковий день хочеться побажати процвітання у всьому, добра здоров’я, миру. Нехай кожен день ваш будинок наповнюється затишком, теплом, щастям, благополуччям. Даруйте один одному увагу і турботу, любов і вірність. Зі Святом Світлого Великодня!

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Зі святом всіх православних! З великої світлим святом Великодня! Миру і процвітання вашому будинку, благополуччя і щастя! Христос Воскрес!

Картинки-вітання до Великодня:

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