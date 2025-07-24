Пенсії частини українців можуть зрости: хто має право на перерахунок після заяви в ПФУ

Особи, які перебувають на пенсії, але продовжують працювати і після 1 березня додатково набули 24 місяці стажу, повинні звернутися до Пенсійного фонду для перегляду своїх виплат. Процедура не здійснюється для пенсіонерів за вислугу років (згідно з законом №1788-ХІІ) та для тих, хто не досяг 60-річного віку.

Як пише видання "На пенсії", для працюючих пенсіонерів щорічно, починаючи з 1 квітня, здійснюється автоматичний перерахунок пенсій, якщо вони мають достатній страховий стаж. Для цього до кінця лютого потрібно мати щонайменше 24 місяці страхового стажу після останнього перерахунку чи призначення пенсії.

"Якщо 24 місяці стажу набрано після 1 березня – пенсіонеру потрібно самостійно звернутися до Пенсійного фонду із заявою", – зазначає видання.

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Пенсійний фонд України нагадує, що перерахунок пенсій здійснюється з урахуванням тільки того страхового стажу, який був набут після призначення або попереднього перерахунку пенсії. В окремих випадках також враховуються стаж та заробітна плата, здобуті після призначення чи попереднього перерахунку пенсії.

"До відома! У випадку, якщо пенсіонер, який продовжував працювати, набуває стажу, достатнього для обчислення пенсії в мінімальному розмірі, а це не менше як 35 років у чоловіків і 30 років у жінок, тоді за його заявою проводиться відповідний перерахунок незалежно від того, скільки часу минуло після призначення чи попереднього перерахунку пенсії, з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію", – зазначають у ПФУ.

Слід зазначити, що за даними ПФУ, середня пенсія в країні складає 6410,1 грн. Однак більшість пенсіонерів отримують значно менші суми: пенсію до 4 тис. грн отримують 3 623 145 осіб, що складає 35,3% від загальної кількості пенсіонерів, а пенсію до 5 тис. грн одержують 5 724 553 осіб, або 55,8% від загальної кількості.

Раніше ми розповідали, чи може людина, яка ніколи не працювала, розраховувати на пенсію в Україні.

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