Пенсії для працюючих пенсіонерів: чи готується збільшення виплат у жовтні

Пенсії можуть зростати з різних причин, зокрема через індексацію або перерахунок виплат.

Проте в жовтні не передбачено змін у виплатах для українських пенсіонерів, тому пенсії для працюючих громадян також залишаться без змін. Про це зазначають у ПФУ.

Навесні востаннє було здійснено перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, в результаті якого виплати цих громадян збільшилися з урахуванням набутого стажу.

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В цілому, з 1 квітня 2024 року пенсії були перераховані для 24 267 пенсіонерів. З них:

19 589 осіб отримали перерахунок, враховуючи лише страховий стаж, середній приріст їхніх пенсій становив 86,24 гривні;

4 678 осіб – з урахуванням стажу та заробітної плати, середній ріст у їхніх виплатах склав 168,65 гривні.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

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