Пенсии для работающих пенсионеров: готовится ли увеличение выплат в октябре

Пенсии могут расти по разным причинам, в частности из-за индексации или перерасчета выплат.

Однако в октябре не предусмотрено изменений в выплатах для украинских пенсионеров, поэтому пенсии для работающих граждан также останутся без изменений. Об этом отмечают в ПФУ.

Весной последний раз был произведен перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, в результате которого выплаты этих граждан увеличились с учетом приобретенного стажа.

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В общей сложности, с 1 апреля 2024 года пенсии были перечислены для 24 267 пенсионеров. Из них:

19589 человек получили перерасчет, учитывая только страховой стаж, средний прирост их пенсий составил 86,24 гривны;

4678 человек – с учетом стажа и заработной платы, средний рост в их выплатах составил 168,65 гривны.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

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