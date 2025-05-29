Пенсії людей з інвалідністю ІІІ групи: скільки отримують у 2025 році

Пенсію по інвалідності призначають громадянам України, яких спеціальна медична комісія офіційно визнала особами з інвалідністю. Її розмір залежить від групи інвалідності, рівня втрати працездатності та конкретних умов, за яких призначається ця виплата.

Пенсійні виплати особам з інвалідністю призначаються за умови наявності страхового стажу від одного до п’ятнадцяти років. Про це пише "24 Канал" з посиланням на Пенсійний фонд України.

Розмір пенсії за інвалідністю визначається у відсотковому співвідношенні до пенсії за віком і залежить від встановленої групи інвалідності:

100% пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи;

90% пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи;

50% пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.

Під час визначення розміру пенсії за інвалідністю до страхового стажу, на основі якого розраховується пенсія за віком, включається не лише набутий стаж, а й період від дати встановлення інвалідності до моменту досягнення 60-річного віку.

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Пенсії по інвалідності ІІІ групи військовим та іншим категоріям

Такі пенсійні виплати призначаються у випадках встановлення інвалідності:

під час проходження військової служби;

або впродовж трьох місяців після звільнення з військової служби;

або після тримісячного строку з моменту звільнення, якщо інвалідність настала внаслідок захворювань, пов’язаних із періодом служби.

Розмір пенсії визначається з урахуванням причини інвалідності. У випадках інвалідності, отриманої внаслідок війни, пенсійна виплата встановлюється за окремими нормами.

I група – 100% сум грошового забезпечення;

II група – 80% сум грошового забезпечення;

III група – 60% сум грошового забезпечення.

Для інших осіб з інвалідністю пенсійні виплати встановлюються у таких розмірах:

I група – 70% сум грошового забезпечення;

II група – 60% сум грошового забезпечення;

III група – 40% сум грошового забезпечення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи відбулося підвищення пенсії для українців з ІІІ групою інвалідності у 2025 році.

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