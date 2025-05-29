Пенсии людей с инвалидностью III группы: сколько получают в 2025 году

Пенсию по инвалидности назначают гражданам Украины, которых специальная медицинская комиссия официально признала лицами с инвалидностью. Ее размер зависит от группы инвалидности, уровня потери трудоспособности и конкретных условий, при которых назначается эта выплата.

Пенсионные выплаты лицам с инвалидностью назначаются при условии наличия страхового стажа от одного до пятнадцати лет. Об этом пишет "24 Канал" со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Размер пенсии по инвалидности определяется в процентном соотношении к пенсии по возрасту и зависит от установленной группы инвалидности:

100% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью I группы;

90% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью II группы;

50% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью III группы.

При определении размера пенсии по инвалидности в страховой стаж, на основе которого рассчитывается пенсия по возрасту, включается не только приобретенный стаж, но и период с даты установления инвалидности до момента достижения 60-летнего возраста.

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Пенсии по инвалидности ІІІ группы военным и другим категориям

Такие пенсионные выплаты назначаются в случаях установления инвалидности:

во время прохождения военной службы;

или в течение трех месяцев после увольнения с военной службы;

или после трехмесячного срока с момента увольнения, если инвалидность наступила вследствие заболеваний, связанных с периодом службы.

Размер пенсии определяется с учетом причины инвалидности. В случаях инвалидности, полученной в результате войны, пенсионная выплата устанавливается по отдельным нормам.

I группа – 100% сумм денежного довольствия;

II группа – 80% сумм денежного довольствия;

III группа – 60% сумм денежного довольствия.

Для других лиц с инвалидностью пенсионные выплаты устанавливаются в следующих размерах:

I группа – 70% сумм денежного довольствия;

II группа – 60% сумм денежного довольствия;

III группа – 40% сумм денежного довольствия.

Напомним, ранее мы рассказывали, произошло ли повышение пенсии для украинцев с ІІІ группой инвалидности в 2025 году.

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