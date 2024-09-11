Пенсії в Україні піднімуть вдвічі: які зміни готує влада

Українська пенсійна система переживає кардинальні зміни. За словами міністра соціальної політики Оксани Жолнович, мета нової пенсійної реформи – значно підвищити рівень пенсійних виплат, а саме подвоїти їх, довівши до 60% від середньої заробітної плати.

Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю Liga.net.

Чому потрібна реформа?

Існуюча солідарна система, де пенсії поточних пенсіонерів фінансуються за рахунок внесків працюючих, вичерпала свої можливості через демографічну кризу. Сьогодні один працюючий українець утримує лише одного пенсіонера, що призводить до низьких пенсійних виплат. Існують значні розбіжності у розмірі пенсій між поколіннями, що працювали в однакових умовах.

Ключові елементи реформи:

Крім солідарної системи, вводиться додаткова накопичувальна, яка дозволить кожному українцю формувати власний пенсійний капітал. Кожен громадянин матиме персональний пенсійний кабінет, де зможе відстежувати свої накопичення. Розмір пенсії залежатиме від кількості відпрацьованих років та розміру внесків. Прожитковий мінімум, який використовується як основа для розрахунку багатьох соціальних виплат, буде скасовано. Його залишать лише для соціальних програм.

Очікувані результати:

Середній розмір пенсії зросте вдвічі, що дозволить забезпечити гідний рівень життя пенсіонерам. Пенсії будуть розраховуватися індивідуально, що забезпечить справедливий розподіл. Нова система більш стійка до демографічних змін і економічних криз.

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Переваги для громадян:

Кожен українець зможе самостійно впливати на розмір своєї майбутньої пенсії за рахунок додаткових внесків. Інформація про пенсійні накопичення буде доступна кожному громадянину.

Пенсійна реформа в Україні – це масштабний проект, який має на меті забезпечити гідний рівень життя для нинішніх і майбутніх поколінь пенсіонерів. Перехід на накопичувальну систему, індивідуальний підхід до розрахунку пенсій та скасування прожиткового мінімуму – це лише деякі з ключових елементів цієї реформи.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

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