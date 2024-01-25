Пенсіонери можуть отримати 13 тисяч гривень: кому виплатять такі гроші

В Україні частина пенсіонерів може розраховувати на підвищені виплати. Зокрема, це стосується осіб, які отримали інвалідність унаслідок аварії на ЧАЕС.

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Для такої категорії пенсіонерів діє індивідуальна система розрахунків. Зокрема, українцям цієї категорії призначають компенсацію.

Як повідомляє Пенсійний фонд, виплати для учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи зросла на 10% з 1 березня 2023 року. Це стосується всіх категорій постраждалих, які мають право на пенсію за віком або по інвалідності.

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Розмір мінімальної пенсійної виплати для осіб з інвалідністю з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з 1 березня 2023 року становить:

для осіб з інвалідністю I групи – 13376,21 гривні,

для осіб з інвалідністю II групи – 10700,97 гривні,

для осіб з інвалідністю III групи – 8025,73 гривні.

Раніше мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС становила:

для осіб з інвалідністю I групи – 12132,92 гривні,

для осіб з інвалідністю II групи – 9467,98 гривні,

для осіб з інвалідністю III групи – 6812,94 гривні.

У разі смерті годувальника, який отримував пенсію для чорнобильців, його члени сім’ї, які є непрацездатними, можуть претендувати на виплати у зв’язку з втратою годувальника. Таку пенсію розраховують виходячи із заробітку, отриманого ліквідатором у період роботи на ЧАЕС у 1986-1990 роках або з п'ятикратного розміру зарплати, яку розраховують за формулою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як нараховується доплата до пенсії за понаднормовий стаж.

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