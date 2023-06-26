Пенсіонери в Україні отримають більше грошей з 1 липня: кому чекати доплат

З 1 липня в Україні зростуть пенсійні виплати для держслужбовців і науковців. Згідно з постановою Кабінету Міністрів №168 від 24 лютого 2023 року, з 1 липня відбудеться черговий етап індексації виплат.

Це другий етап підвищення, який був передбачений зазначеною постановою. Перший етап індексації, що стосувався більшості видів пенсій, вже був реалізований з 1 березня поточного року.

Згідно зі затвердженим рішенням, підвищення пенсій для держслужбовців і науковців становитиме 19,7%, або коефіцієнт 1,197, так само як і в попередньому етапі. Підвищення застосовується лише до основного розміру пенсії без надбавок. Загальний розмір підвищення не може бути меншим за 100 гривень, а максимальна сума доплати обмежена 1500 гривнями.

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Важливо відзначити, що пенсії, розмір яких становить 20 тисяч 930 гривень або вище, не підлягатимуть підвищенню. Індексація відбувається в межах максимального розміру пенсії, що дорівнює десяти прожитковим мінімумам, що на цей час становить 2093 гривні на місяць.

Це рішення Кабінету Міністрів спрямоване на підтримку держслужбовців і науковців, які отримують пенсії за Законами "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус народного депутата України" та "Про наукову і науково-технічну діяльність".

Очікується, що це рішення сприятиме забезпеченню соціального захисту пенсіонерів та поліпшенню їх фінансового стану.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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