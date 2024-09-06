Пенсійна реформа: як зміняться вимоги для виходу на пенсію

Українцям доведеться працювати довше, щоб отримати право на пенсію. Пенсійний фонд України оголосив про зміни в пенсійних вимогах у рамках пенсійної реформи.

Згідно з новими правилами, вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію зростатимуть поступово до 2028 року. Щороку кількість необхідного стажу буде збільшуватися.

Основні умови призначення пенсії за віком визначені статтею 26 Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Про це пише 24 tv.ua.

Умови виходу на пенсію:

У 2024 році для виходу на пенсію у віці 60 років потрібно мати не менше 31 року страхового стажу. Якщо стаж складає від 21 до 31 року, пенсію можна отримати у 63 роки. При наявності від 15 до 21 року стажу пенсію можна оформити у 65 років. Люди без 15 років стажу можуть розраховувати лише на соціальну допомогу.

Читайте також: Чому українським пенсіонерам можуть зменшити пенсії у вересні

Якими будуть правила виходу на пенсію далі:

У 2025 році для пенсії у 60 років потрібно буде мати не менше 32 років стажу, для пенсії у 63 роки – 22 роки, а для пенсії у 65 років – 15 років.

У 2026 році вимоги зростуть ще на рік: для пенсії у 60 років буде потрібно 33 роки стажу, для пенсії у 63 роки – 23 роки. У 65 років можна буде вийти на пенсію, маючи не менше 15 років стажу.

У 2027 році для виходу на пенсію у 60 років знадобиться 34 роки стажу, для пенсії у 63 роки – 23 роки, а для пенсії у 65 років – 15 років стажу.

У 2028 році вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію будуть такими: для пенсії у 60 років потрібно буде мати не менше 35 років стажу, для пенсії у 63 роки – не менше 25 років стажу, для пенсії у 65 років – не менше 15 років стажу.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!