Чому українським пенсіонерам можуть зменшити пенсії у вересні

У вересні деяким українцям зменшать пенсію через штрафи від Пенсійного фонду України. Щоб уникнути цього, особи повинні вчасно інформувати ПФУ про зміни, такі як працевлаштування або звільнення.

Якщо пенсіонер не повідомляє ПФУ про поновлення трудової діяльності, він може отримати надмірні виплати. Це пов'язано з тим, що певні пенсійні доплати призначені лише для тих, хто офіційно пішов на пенсію і перестав працювати. Про це пише 24 канал.

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"Неповідомлення або невчасне повідомлення про працевлаштування (або реєстрацію підприємницької діяльності) призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов’язковому поверненню органам ПФУ", – зазначається у повідомленні ПФУ.

Коли Пенсійний фонд виявляє порушення, він може вимагати від пенсіонера повернення надмірно виплачених коштів. Процедура повернення може проходити в такому порядку:

добровільно – пенсіонер самостійно повертає зайві виплати;

примусово – Пенсійний фонд утримує до 20% від суми з майбутніх виплат.

Зверніть увагу! У особи є 10 днів для повідомлення про зміни.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

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