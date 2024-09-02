Почему украинским пенсионерам могут уменьшить пенсии в сентябре

В сентябре некоторым украинцам уменьшат пенсию из-за штрафов от Пенсионного фонда Украины. Чтобы избежать этого, лица должны вовремя информировать ПФУ об изменениях, таких как трудоустройство или увольнение.

Если пенсионер не сообщает ПФУ о возобновлении трудовой деятельности, он может получить чрезмерные выплаты. Это связано с тем, что определенные пенсионные доплаты предназначены только для тех, кто официально ушел на пенсию и перестал работать. Об этом пишет 24 канал.

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"Неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, которые подлежат обязательному возврату органам ПФУ", – отмечается в сообщении ПФУ.

Когда Пенсионный фонд выявляет нарушения, он может требовать от пенсионера возврата излишне выплаченных средств. Процедура возврата может проходить в таком порядке:

добровольно – пенсионер самостоятельно возвращает лишние выплаты;

принудительно – Пенсионный фонд удерживает до 20% от суммы по предстоящим выплатам.

Обратите внимание! У человека есть 10 дней для уведомления об изменениях.

Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

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