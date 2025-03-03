Пенсійне посвідчення в Україні: які пільги отримують пенсіонери

Пенсійне посвідчення – це офіційний документ, який підтверджує статус пенсіонера та відкриває доступ до низки соціальних пільг. Однією з найпоширеніших сфер використання цього документа є пільговий проїзд у громадському транспорті.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України. Але окрім цього, пенсіонери мають право на чималу кількість інших пільг. Зокрема:

Безкоштовний проїзд у транспорті. Власники пенсійного посвідчення мають право на безоплатне користування громадським і приміським транспортом. Єдиний виняток — маршрутні таксі, на які ця пільга не поширюється.

Власники пенсійного посвідчення мають право на безоплатне користування громадським і приміським транспортом. Єдиний виняток — маршрутні таксі, на які ця пільга не поширюється. Звільнення від сплати земельного податку. Згідно з Податковим кодексом, пенсіонери звільняються від земельного податку, що допомагає знизити фінансове навантаження.

Знижка 50% на автострахування. Власники автомобілів з об'ємом двигуна до 2500 куб. см або електрокарів (до 100 кВт) можуть оформити автоцивілку з 50% знижкою.

Власники автомобілів з об'ємом двигуна до 2500 куб. см або електрокарів (до 100 кВт) можуть оформити автоцивілку з 50% знижкою. Комунальні пільги та субсидії.Пенсіонери мають змогу отримати суттєві знижки на оплату комунальних послуг. Для деяких категорій громадян вони можуть досягати 100%, що дозволяє значно скоротити витрати на утримання житла. Також доступні субсидії, розмір яких залежить від доходів пенсіонера.

Безкоштовна юридична допомога. Особи пенсійного віку можуть отримати безкоштовні правові консультації. А якщо розмір пенсії не перевищує 4 722 гривень (або 6 056 гривень для людей з інвалідністю), вони мають право на вторинну правову допомогу, що включає супровід у суді та підготовку юридичних документів.

Особи пенсійного віку можуть отримати безкоштовні правові консультації. А якщо розмір пенсії не перевищує 4 722 гривень (або 6 056 гривень для людей з інвалідністю), вони мають право на вторинну правову допомогу, що включає супровід у суді та підготовку юридичних документів. Безкоштовна парковка. Відповідно до Постанови Кабміну №585, пенсіонери можуть безоплатно користуватися платними паркувальними місцями, що особливо корисно в мегаполісах.

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Важлива інформація про пенсійне посвідчення

Пенсійне посвідчення є офіційним документом, що підтверджує факт призначення пенсії в Україні. Його можна отримати після подання відповідної заяви до територіального відділення Пенсійного фонду.

Якщо пенсія оформлюється для неповнолітнього або особи, яка визнана недієздатною, подати заяву можуть законні представники – батьки, опікуни або уповноважені особи установи опіки.

Щоб оформити пенсійне посвідчення, необхідно мати при собі паспорт, заповнити заяву та надати фотографію. Подати документи можна особисто у найближчому відділенні ПФУ або дистанційно – через вебпортал електронних послуг чи мобільний застосунок "Пенсійний фонд".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як самостійно дізнатися на скільки зросте пенсія після індексації.

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