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Економіка

Індексація пенсій: хто отримає підвищення з 1 березня

Ціхоцька Марія

Індексація пенсій: хто отримає підвищення з 1 березня
Індексація охопить отримувачів пенсій із солідарної системи

Кабінет Міністрів ухвалив постанову щодо індексації пенсійних та страхових виплат у 2025 році. Перерахунок торкнеться пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 31 грудня 2024 року, з коефіцієнтом підвищення 1,115.

Індексація охопить отримувачів пенсій із солідарної системи, колишніх військовослужбовців, чорнобильців, осіб із пенсією за особливі заслуги, а також колишніх державних службовців та науковців. Про це пише РБК.

Для громадян, які вийшли на пенсію протягом останніх чотирьох років, встановлено такі коефіцієнти індексації:

  • 2021 рік — 1,0575
  • 2022 рік — 1,046
  • 2023 рік — 1,0345
  • 2024 рік — 1,023

Максимальна надбавка внаслідок перерахунку не перевищуватиме 1500 гривень. Якщо підвищення пенсії становить менше ніж 100 гривень, буде встановлена доплата до цього рівня.

Перерахунок для працюючих пенсіонерів

З 1 квітня 2025 року без додаткових звернень буде проведено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням їхнього оновленого страхового стажу. За даними Мінсоцполітики, це стосуватиметься 629 тисяч осіб.

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Надбавки для літніх пенсіонерів

  • Пенсіонери віком 65+ (непрацюючі, зі страховим стажем 35 років для чоловіків і 30 для жінок), які отримують пенсію менш ніж 3758 грн, отримають доплату до цього рівня.
  • Особи віком 80+, зі страховим стажем 25 років у чоловіків і 20 років у жінок, отримають аналогічну доплату до 3758 грн.
  • Пенсіонери віком 70–80 років, які мають повний страховий стаж, отримають доплату до 3613 грн.
  • Особи молодші 70 років, які відповідають аналогічним вимогам щодо стажу, отримають доплату до 3323 грн.
  • Інші непрацюючі пенсіонери, чия пенсія нижча за 3038 грн, також отримають відповідну доплату.

Для пенсіонерів 70–80 років із неповним страховим стажем розмір доплати буде розраховуватися пропорційно наявним рокам роботи, виходячи з рівня 3613 грн. Водночас пенсійна виплата для осіб віком 75–80 років зі страховим стажем від 25 років у чоловіків і 20 років у жінок не може бути нижчою за 3613 грн.

Нагадаємо, у ПФУ затвердили головний показник, від якого залежить індексація пенсій у 2025 році.

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Економіка