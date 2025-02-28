Індексація пенсій: хто отримає підвищення з 1 березня

Кабінет Міністрів ухвалив постанову щодо індексації пенсійних та страхових виплат у 2025 році. Перерахунок торкнеться пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 31 грудня 2024 року, з коефіцієнтом підвищення 1,115.

Індексація охопить отримувачів пенсій із солідарної системи, колишніх військовослужбовців, чорнобильців, осіб із пенсією за особливі заслуги, а також колишніх державних службовців та науковців. Про це пише РБК.

Для громадян, які вийшли на пенсію протягом останніх чотирьох років, встановлено такі коефіцієнти індексації:

2021 рік — 1,0575

2022 рік — 1,046

2023 рік — 1,0345

2024 рік — 1,023

Максимальна надбавка внаслідок перерахунку не перевищуватиме 1500 гривень. Якщо підвищення пенсії становить менше ніж 100 гривень, буде встановлена доплата до цього рівня.

Перерахунок для працюючих пенсіонерів

З 1 квітня 2025 року без додаткових звернень буде проведено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням їхнього оновленого страхового стажу. За даними Мінсоцполітики, це стосуватиметься 629 тисяч осіб.

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Надбавки для літніх пенсіонерів

Пенсіонери віком 65+ (непрацюючі, зі страховим стажем 35 років для чоловіків і 30 для жінок), які отримують пенсію менш ніж 3758 грн, отримають доплату до цього рівня.

Особи віком 80+, зі страховим стажем 25 років у чоловіків і 20 років у жінок, отримають аналогічну доплату до 3758 грн.

Пенсіонери віком 70–80 років, які мають повний страховий стаж, отримають доплату до 3613 грн.

Особи молодші 70 років, які відповідають аналогічним вимогам щодо стажу, отримають доплату до 3323 грн.

Інші непрацюючі пенсіонери, чия пенсія нижча за 3038 грн, також отримають відповідну доплату.

Для пенсіонерів 70–80 років із неповним страховим стажем розмір доплати буде розраховуватися пропорційно наявним рокам роботи, виходячи з рівня 3613 грн. Водночас пенсійна виплата для осіб віком 75–80 років зі страховим стажем від 25 років у чоловіків і 20 років у жінок не може бути нижчою за 3613 грн.

Нагадаємо, у ПФУ затвердили головний показник, від якого залежить індексація пенсій у 2025 році.

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