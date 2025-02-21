У ПФУ затвердили головний показник, від якого залежить індексація пенсій у 2025 році

У березні 2025 року заплановано чергову індексацію пенсій. Для більшості пенсіонерів розмір виплат буде переглянуто та підвищено.

У Пенсійному фонді затвердили показник середньої заробітної плати (доходу) за минулий рік. Про це повідомляє "24 Канал" із посиланням на ПФУ.

Пенсійний фонд України встановив, що середній рівень заробітної плати у 2024 році становив 17 486,60 грн. Це на 22,2% перевищує показник 2023 року.

Нагадаємо, що у 2023 році рівень середньої заробітної плати складав 14 308,46 грн.

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Як розраховується показник індексації

Щоб обчислити показник індексації, необхідно врахувати наступні значення:

рівень інфляції за 2024 рік – 12%;

показник середньої заробітної плати за 2021 – 2023 роки – 13 559,41 грн;

показник середньої заробітної плати за 2022 – 2024 роки – 15 057,09 грн.

Показник зростання середньої заробітної плати за 3 календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з 3 календарними роками, що передували року, в якому проводиться збільшення складе – 11,05%. Відповідно, показник індексації мав би розраховуватись як: 11,53% ((12,0% + 11,05%) /2).

Найближчим часом Кабінет Міністрів повинен ухвалити офіційний показник індексації, який може незначно відрізнятися від наведеного значення.

Нагадаємо, раніше у ПФУ розповіли, у кого в березні зросте пенсія.

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