В ПФУ утвердили главный показатель, от которого зависит индексация пенсий в 2025 году

В марте 2025 года запланирована очередная индексация пенсий. Для большинства пенсионеров размер выплат будет пересмотрен и повышен.

В Пенсионном фонде утвердили показатель средней заработной платы (дохода) за прошлый год. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на ПФУ.

Пенсионный фонд Украины установил, что средний уровень заработной платы в 2024 году составил 17 486,60 грн. Это на 22,2% превышает показатель 2023 года.

Напомним, что в 2023 году уровень средней заработной платы составлял 14 308,46 грн.

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Как рассчитывается показатель индексации

Чтобы вычислить показатель индексации, необходимо учесть следующие значения:

уровень инфляции за 2024 год – 12%;

показатель средней заработной платы за 2021 – 2023 годы – 13 559,41 грн;

показатель средней заработной платы за 2022–2024 годы – 15 057,09 грн.

Показатель роста средней заработной платы за 3 календарных года, предшествующих году, в котором проводится увеличение, по сравнению с 3 календарными годами, предшествовавшими году, в котором проводится увеличение составит – 11,05%. Соответственно, показатель индексации должен был бы рассчитываться как: 11,53% ((12,0% + 11,05%) /2).

В ближайшее время Кабинет Министров должен принять официальный показатель индексации, который может незначительно отличаться от приведенного значения.

Напомним, ранее в ПФУ рассказали, у кого в марте вырастет пенсия.

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