Індексація пенсій в Україні: для кого підвищення виплат відбудеться із запізненням

У березні 2025 року заплановано нову індексацію пенсій. Водночас деякі пенсіонери отримають підвищені виплати лише з квітня. Однак фактично відчути зростання доходів вони зможуть значно пізніше.

Мова йде про працюючих пенсіонерів. Про це повідомляє "24 Канал" з посиланням на ПФУ.

"Перерахунок проведено з урахуванням лише страхового стажу, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, або у разі доцільності з урахуванням стажу та заробітної плати, набутих після призначення (попереднього перерахунку) пенсії", – зазначається у повідомленні ПФУ.

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Пенсії для цієї категорії громадян буде перераховано в автоматичному режимі. Процес перегляду виплат заплановано на 1 квітня.

Варто зауважити, що перерахунок пенсій в автоматичному режимі здійснюється, якщо на лютий поточного року пенсіонер набув 2 роки стажу. У разі, якщо необхідний стаж було отримано пізніше, громадянин повинен самостійно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду.

Чому зростання пенсій відбудеться із затримкою

Нарахування таких доплат буде здійснена лише в червні. Це зумовлено тим, що страхувальники подають звітність за перший квартал року до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування лише у травні.

Проте у червні пенсіонерам виплатять доплату відразу за три місяці.

Нагадаємо, раніше у ПФУ розповіли, у кого в березні зросте пенсія.

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