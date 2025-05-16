Пенсійні доплати: озвучено критерії для підвищення виплат та їхні розміри
Після досягнення визначеного віку українці можуть розраховувати на додаткові виплати до своєї пенсії. Сума такої надбавки може сягати до 570 гривень щомісяця.
Про це повідомляє Пенсійний фонд України. Там пояснили: "Щомісячна компенсаційна виплата призначається громадянам, які, скажімо, досягли 70-річного віку. Вона надається незалежно від виду пенсійного забезпечення, законодавчої бази, за якою була призначена пенсія, стажу страхування чи факту працевлаштування".
Звертається увага, що виплата надбавки не починається з першого числа місяця, а з наступного дня після дня народження пенсіонера. У зв’язку з цим перша сума надбавки нараховується не в повному обсязі, а пропорційно кількості днів після дня народження в поточному місяці.
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"Якщо особа вже отримувала доплату до пенсії в розмірі 456 грн (для людей віком від 75 до 80 років), то після досягнення 80-річного віку їй автоматично буде нараховано додаткові 114 грн, таким чином загальна надбавка становитиме 570 грн", – повідомили в Пенсійному фонді України. При цьому звертатися до ПФУ повторно не потрібно – надбавку призначають без подання заяв.
Розміри щомісячних доплат виглядають так:
- для пенсіонерів від 70 років – 300 грн;
- від 75 до 80 років – 456 грн;
- для осіб 80+ – 579 грн.
Загалом в Україні пенсію отримують 10,34 млн громадян. З них близько 2,8 млн продовжують працювати, що становить майже чверть від загальної кількості пенсіонерів. Середній розмір пенсії для працюючих пенсіонерів становить приблизно 6257 грн, тоді як загальнонаціональний середній показник – 5851 грн, або близько 141 долара США.
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