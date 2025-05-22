Пенсійні виплати через Ощадбанк: коли і чому виникають затримки

Частина клієнтів державного банку "Ощадбанк" повідомила про затримки в отриманні соціальних виплат – гроші надходили із запізненням у кілька днів порівняно з іншими банками. У фінустанові пояснили, з чим можуть бути пов’язані ці затримки.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці банку у Facebook. Зокрема, одна з клієнток зазначила, що помітила відставання в надходженні коштів, порівнюючи з повідомленнями інших користувачів у мережі. Дехто скаржиться на багатоденні затримки з боку "Ощадбанку".

В одному з коментарів йшлося про допомогу для людей з інвалідністю, яку перерахували всі інші банки, окрім "Ощаду".

Позиція "Ощадбанку"

Представник державного банку у відповідь на запити пояснив, що затримок з боку банку немає. За його словами, "Ощадбанк" завжди виплачує кошти відразу після їх надходження на рахунок.

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У разі питань клієнтам радять звертатися безпосередньо до Міністерства соціальної політики та Державної казначейської служби, адже саме вони визначають строки зарахування грошей згідно зі своїми графіками. Банк не має інформації про порядок надходження фінансів.

"Виплати пенсій є цільовими переказами, і їх зараховують на рахунки в день отримання коштів банком. Як тільки гроші надходять, вони одразу виплачуються клієнтам. Відповідальність за порядок перерахування коштів між фінансовими установами лежить на організації, яка здійснює трансфери у банк", – зазначили у коментарях представники банку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно знати у разі закриття рахунку в "Ощадбанку".

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