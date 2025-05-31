Пенсія для мами трьох дітей: хто та скільки може отримати в Україні

В Україні жінки, які виховали п’ятьох або більше дітей, мають право на достроковий вихід на пенсію. Однак це правило не поширюється на матерів трьох дітей.

Хоча родина з трьома дітьми офіційно вважається багатодітною, особливих пенсійних пільг для таких батьків законодавством не передбачено. Про це інформує Пенсійний фонд України.

Право на достроковий вихід на пенсію мають:

Жінки, які народили щонайменше п’ятьох дітей і виховали їх до досягнення шестирічного віку – після 50 років, за умови наявності мінімум 15 років страхового стажу.

А також – за згодою матері або за її відсутності – батько, який самостійно виховував п’ятьох і більше дітей. У такому випадку він може претендувати на пенсію з 55 років, маючи щонайменше 20 років стажу.

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Таким чином, матері з трьома або чотирма дітьми достроковий вихід на пенсію не передбачено. Проте вони мають змогу отримати стандартну пенсію за віком – її розмір залежить від тривалості страхового стажу та розміру офіційної заробітної плати.

Пенсія за віком обчислюється індивідуально для кожного громадянина і залежить від тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати, з якої сплачувалися внески до Пенсійного фонду.

На сьогодні розрахунок пенсій проводиться за єдиною формулою ПФУ: П = Зп × Кс, де:

П – сума пенсії у гривнях;

Зп – середній заробіток (дохід), з якого нараховують пенсію;

Кс – коефіцієнт страхового стажу. Його розраховують як добуток загальної кількості років стажу на 0,01 (оцінка одного року стажу), поділений на 12.

Крім того, для зручності розрахунку можна скористатися онлайн-сервісом – Пенсійним калькулятором.

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