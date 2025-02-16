Пенсія при 21 році стажу: на яку суму можуть розраховувати українці

Станом на 2025 рік умови виходу на пенсію за віком в Україні визначаються тривалістю страхового стажу. Для отримання пенсії у 60 років необхідно мати щонайменше 32 роки стажу.

За наявності 21 року страхового стажу пенсійний вік становитиме 63 або 65 років, залежно від загальної тривалості стажу. Більше деталей про можливі варіанти виходу на пенсію з таким стажем розповідає 24 Канал.

Вік виходу на пенсію залежно від стажу

У 63 роки – за умови наявності від 22 до 32 років страхового стажу. Якщо у вас 21 рік стажу, необхідно ще один рік, щоб вийти на пенсію у 63 роки.

– за умови наявності від 22 до 32 років страхового стажу. Якщо у вас 21 рік стажу, необхідно ще один рік, щоб вийти на пенсію у 63 роки. У 65 років – за наявності від 15 до 22 років страхового стажу. З 21 роком стажу пенсія буде доступна у 65 років.

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Як розраховується пенсія?

Розмір виплат визначається двома ключовими показниками: тривалістю страхового стажу та рівнем зарплати, з якої сплачувалися внески. Формула розрахунку включає середню заробітну плату в країні за три роки, індивідуальний коефіцієнт заробітку та коефіцієнт страхового стажу.

Основна формула розрахунку пенсії виглядає так: пенсія = Сз × ІКЗ × Кс, де:

Сз – середня заробітна плата по Україні за три роки, що передують зверненню за пенсією;

– середня заробітна плата по Україні за три роки, що передують зверненню за пенсією; ІКЗ – індивідуальний коефіцієнт заробітку (співвідношення вашої середньої зарплати до середньої по країні);

– індивідуальний коефіцієнт заробітку (співвідношення вашої середньої зарплати до середньої по країні); Кс – коефіцієнт страхового стажу (визначається як кількість років стажу, помножена на 1%).

Наприклад, якщо середня зарплата по країні складає 10 000 гривень, ваш індивідуальний коефіцієнт заробітку дорівнює 1 (це означає, що ваша зарплата дорівнювала середній по країні), а стаж складає 21 рік, то розрахунок буде таким: пенсія = 10 000 грн × 1 × 0,21 = 2 100 грн.

Цей приклад є спрощеним, реальний розмір пенсії може змінюватися в залежності від конкретних факторів.

Що робити, якщо не вистачає стажу?

Якщо для виходу на пенсію не вистачає страхового стажу, у вас є кілька варіантів:

Продовжити працювати – доки не набудете необхідний стаж для пенсії у 63 роки. Докупити стаж – в Україні є можливість добровільно сплачувати внески для збільшення страхового стажу. Для цього потрібно укласти договір з Пенсійним фондом України та вносити платежі самостійно. Отримати соціальну допомогу – якщо на момент досягнення 65 років у вас менше 15 років стажу, можна претендувати на державну соціальну допомогу замість пенсії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштує стаж до пенсії у 2025 році та як його купити.

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