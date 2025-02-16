Пенсия при 21 году стажа: на какую сумму могут рассчитывать украинцы

По состоянию на 2025 г. условия выхода на пенсию по возрасту в Украине определяются продолжительностью страхового стажа. Для получения пенсии в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет стажа.

При наличии 21 года страхового стажа пенсионный возраст составит 63 или 65 лет, в зависимости от продолжительности стажа. Больше деталей о возможных вариантах ухода на пенсию с таким стажем рассказывает24 Канал.

Возраст выхода на пенсию в зависимости от стажа

В 63 года – при наличии от 22 до 32 лет страхового стажа. Если у вас 21 год стажа, нужно еще один год, чтобы выйти на пенсию в 63 года.

– при наличии от 22 до 32 лет страхового стажа. Если у вас 21 год стажа, нужно еще один год, чтобы выйти на пенсию в 63 года. В 65 лет – при наличии от 15 до 22 лет страхового стажа. С 21 годом стажа пенсия будет доступна в 65 лет.

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Как рассчитывается пенсия?

Размер выплат определяется двумя ключевыми показателями: продолжительностью страхового стажа и уровнем зарплаты, с которой уплачивались взносы. Формула расчета включает в себя среднюю заработную плату в стране за три года, индивидуальный коэффициент заработка и коэффициент страхового стажа.

Основная формула расчета пенсии выглядит так: пенсия = Сз×ИКЗ×Кс, где:

Сз – средняя заработная плата по Украине за три года, предшествующих обращению за пенсией;

– средняя заработная плата по Украине за три года, предшествующих обращению за пенсией; ИКЗ – индивидуальный коэффициент заработка (соотношение вашей средней зарплаты к средней по стране);

– индивидуальный коэффициент заработка (соотношение вашей средней зарплаты к средней по стране); Кс – коэффициент страхового стажа (определяется как количество лет стажа, умноженное на 1%).

Например, если средняя зарплата по стране составляет 10 000 гривен, ваш индивидуальный коэффициент заработка равен 1 (это означает, что ваша зарплата равнялась среднему по стране), а стаж составляет 21 год, то расчет будет следующим: пенсия = 10 000 грн × 1 × 0,21 = 2 100 грн.

Этот пример упрощен, реальный размер пенсии может изменяться в зависимости от конкретных факторов.

Что делать, если не хватает стажа?

Если для выхода на пенсию не хватает страхового стажа, у вас есть несколько вариантов:

Продолжить работать – пока не приобретете необходимый стаж для пенсии в 63 года. Докупить стаж – в Украине есть возможность добровольно уплачивать взносы для увеличения страхового стажа. Для этого следует заключить договор с Пенсионным фондом Украины и вносить платежи самостоятельно. Получить социальную помощь – если к моменту достижения 65 лет у вас меньше 15 лет стажа, можно претендовать на государственную социальную помощь вместо пенсии.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько стоит стаж к пенсии в 2025 году и как его купить.

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