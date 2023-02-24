Перехід на літній час: як перевести механічні та кварцові наручні годинники
Незабаром українцям доведеться знову переводити годинники. Цього разу стрілки годинників потрібно буде переводити на літній час – о третій годині ночі 26 березня.
Більшість гаджетів, якими ми користуємося, автоматично оновлять годинники, проте якщо ви користуєтеся наручними годинниками, то вам доведеться самостійно налаштовувати їх на правильну роботу.
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Фахівці з deka.ua розповіли, як правильно виставити або перевести час на різних наручних годинниках.
Механічні годинники – заводний ключ (кнопочка на обрамленні корпусу циферблата) треба притиснути до корпусу та прокрутити за часовою стрілкою, встановивши потрібний час. У деяких годинниках цю кнопочку треба не притискати, а навпаки – підняти та прокрутити. Фахівці зазначають, що обертання стрілок в будь-якому механічному годиннику краще здійснювати за годинниковою стрілкою. Важливо, щоб після переведення стрілок ви не забули повернути ключ у вихідне положення, щільно притиснувши його до корпусу.
Кварцові годинники – вони не мають пружини, яка вимагає заводу, а працюють від батарейки чи акумулятора.
"Тобто в притиснутому до корпусу положенні його обертання в обидві сторони є холості. А ось витягнутий з корпусу у крайнє праве положення він, як і в механіці, дозволяє перевести годинну й хвилинну стрілки в необхідне положення. Секундна ж стрілка при цьому завжди зупиняється. Тому, щоб встановити максимально точний час, візьміть за звичку висувати ключ, коли секундна стрілка знаходиться в положенні "60 секунд". Це дозволить, заштовхуючи його за сигналом точного часу, завжди запускати годинник із мінімальною похибкою", – зазначається у повідомленні.
Що стосується смартгодинників, то налаштувати потрібний час на них можна без підключення до телефону.
Зазначається, що у багатьох моделях час встановлюється через власні налаштування, без синхронізації зі смартфоном. Це можна зробити, виконавши наступні кроки:
- Якщо екран темний, торкнутися його або натиснути на кнопку на корпусі.
- Провести по екрану зверху вниз.
- Вибрати "Налаштування".
- Якщо такої функції немає, провести по дисплею справа наліво.
- Перейти до розділу "Дата й час" (або "Мови й час").
- Виставити потрібний час.
"Якщо поміняти час не вийшло, переконайтеся, що вимкнені параметри "Дата й час мережі", "Часовий пояс мережі". Інакше розумний годинник автоматично завантажує дані мережі та не дає виставити час вручну, – додали фахівці.
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