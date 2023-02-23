Чи будуть переводити годинники на літній час і коли

В Україні так і не змогли скасувати переведення годинників на літній та зимовий час. Тому цього року навесні знову доведеться підлаштовувати організм до зміни часу.

Переведення годинників на літній час відбудеться о третій годині ночі 26 березня. Потрібно буде перевести стрілки годинників на годину вперед.

Нагадаємо, традиція переведення годинників в Україні була започаткована ще у радянські часи – вперше це сталося 1 квітня 1981 року. До того ж було заведено робити це з початку місця, навіть якщо цей день був буднім.

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У 1996 році в Україні у законі прописали, що на зимовий час громадяни будуть переходити в останню неділю жовтня о 04:00 ранку, а на літній час — в останню неділю березня о 03:00 ночі.

Вчені стверджували, що переведення годинників сприяло економіці. Оскільки люди прокидаються на початку світлового дня або невдовзі перед світанком, а лягають спати пізніше, ніж заходить Сонце. Тож переведення годинників сприяло економії електроенергії – люди мають змогу довше працювати у світлу пору доби та менше використовувати штучне освітлення.

Окрім України переведенням стрілок годинників займаються мешканці ще 110 країнах світу.

Тож 26 березня о третій годині ночі потрібно буде перевести стрілки годинників на годину вперед. Вам доведеться прокидатися на годину раніше.

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До речі, чи не усі ваші електронні гаджети – смартфони, планшети, комп'ютери, ноутбуки чи "розумні годинники" автоматично перейдуть на правильний час. Власноруч потрібно буде налаштовувати, для прикладу, час на датчику в авто, чи на кухонній побутовій техніці.

Який зараз час, можна подивитись тут.

Тим часом фахівці дали поради, як швидше налаштувати свій організм на переведення годинників:

За тиждень до переведення годинників намагатися раніше лягати спати та спробувати почати прокидатися на хвилин 10-15 раніше;

Перенести на 20-30 хвилин раніше останні прийоми їжі перед сном;

Намагайтеся виключити з раціону жирну і гостру їжу, обмежите себе у солодкому;

Не забувайте снідати, намагайтеся споживати більше овочів та фруктів;

Медики рекомендують частіше пити зелений або трав'яний чай та відмовитися від кави.

Не планувати в перші дні після переведення годинника важливі справи та зустрічі;

Не перевантажувати організм;

Більше часу проводити на свіжому повітрі.

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