Перекіс на ринку новобудов: що очікувати від цін на квартири в Україні

На тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україні кількість новобудов скоротилася вдвічі. Прогнозується, що до 2025 року обсяги ринку знизяться до 30% від рівня 2021 року. Водночас у деяких регіонах, особливо в західних областях України, будівництво, навпаки, активізувалося. Така нерівномірність на ринку вплинула і на ціни.

Про це повідомляє OBOZ.UA з посиланням на коментар директорки з продажів будівельної компанії Gazda Маріанни Бігунець.

"Розмови про дефіцит нового житла точаться вже майже два роки. Однак це лише тимчасові труднощі", – зауважила вона.

За словами експертки, нині активне будівництво ведеться лише на третині житлових об'єктів з усіх запланованих новобудов. Значна частина з них розташована в умовно безпечних регіонах країни.

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Наприклад, у Закарпатській області ситуація кардинально відрізняється від загальної. Тут конкуренція серед забудовників щомісяця зростає.

"У другому півріччі на Закарпатті планують вийти від 10 до 15 девелоперських компаній із інших регіонів. Схожа ситуація спостерігається у Львові та Івано-Франківську: у 2024 році в цих містах заявлено вдвічі більше новобудов, ніж у "довоєнному" 2021 році", – повідомила експертка.

Внаслідок цієї тенденції за останні два роки ціни на квартири в новобудовах Закарпаття, Івано-Франківська, Львова та Чернівців майже зрівнялися з цінами в Києві, Одесі, Дніпрі та Харкові, де раніше вартість житла була вищою. Нині ціновий розрив на початку будівництва в різних регіонах для схожих об'єктів не перевищує 5-10%. До початку повномасштабної агресії ця різниця могла сягати 40%.

Раніше ми розповідали, що в Україні до кінця літа виростуть ціни на житло.

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